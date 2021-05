Apakah GoTo Itu, Gabungan 2 Perusahaan Start Up Gojek dan Tokopedia, Valuasi Nomor 12 di Dunia

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Tahukah Anda apakah GoTo itu? GoTo adalah gabungan 2 Perusahaan start up Indonesia (merger) yakni Gojek dan Tokopedia.

Sebelumnya, sudah santer terdengar kabar bahwa Gojek dan Tokopedia baka melakukan merger.

Pada hari Senin (17/5/2021) secara resma diumumkan terbentuknya GoTo, perushaa start up teknologi terbesar di Indonesia, Tabungan Gojek dan Tokopedia.

GoTo menjadi ekosistem andalan masyarakat dengan menyediakan berbagai solusi untuk menjalani keseharian (go to ecosystem for daily life).

Menurut CB Insights, platform market intelligence global pada April 2021 lalu menghitung, valuasi Grup GoTo sebesar US$ 17 miliar.

Angka valuasi GoTo ini setara Rp 241,4 triliun, dengan kurs Rp 14.200 per dollar Amerika Serikat (AS).

Mengutip data yang diterima Kontan.co.id Senin (17/5/2021), valuasi tersebut menempatkan GoTo menjadi perusahaan rintisan atau start up dengan valuasi terbesar ke-12 di dunia.

Go To juga menjadi start up dengan valuasi terbesar di Asia Tenggara.

Adapun Start up dengan nilai valuasi tertinggi sejagat adalah Bytedance asal China.

Perusahaan kategori artificial intelligence ini memiliki valuasi US$ 140 miliar atau Rp 1.988 triliun.