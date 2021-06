LINK Live Streaming Inggris vs Austria Friendly Match Jelang Euro 2021 Malam Ini, Mason Mount Main

Link Live Streaming Inggris vs Austria Friendly Match, Kamis (3/6/2021) di Live Streaming Mola TV, Mason Mount dan Harry Kane main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Live Streaming Inggris vs Austria di Friendly Match jelang EURO 2021, Kamis (3/6/2021) via Live Streaming Mola TV dan tak via Live Streaming Net TV. Mason Mount dan Harry Kane duet.

Siaran Langsung Laga Persahabatan antara Inggris vs Austria via Live Streaming TV Online www.mola.tv dan tak via Net TV pukul 02.00 WIB.

Link Live Streaming Inggris vs Austria bisa diakses via Live Streaming Mola TV dan bukan via Live Streaming Net TV. Cek Prediksi Susunan Pemain di Friendly Match jelang EURO 2021 di artikel ini, Harry Kane dan Mason Mount main.

Duel Inggris vs Austria di laga persahabatan jelang Euro 2021 dapat diakses via Live Streaming TV Online www.mola.tv dan tak pasti via Net TV.

Baca juga: Daftar Nomor Punggung Timnas Inggris di EURO 2020, Harry Kane Pakai Nomor Keramat

Baca juga: Prediksi & Link Streaming Jerman vs Denmark Friendly Match Jelang EURO 2020, Timo & Havertz Main

Baca juga: Susunan Pemain Belanda vs Skotlandia Friendly Match Jelang EURO 2020 Malam Ini, Memphis Depay Main

Baca juga: 4 Pemain Timnas Indonesia yang Dipulangkan Shin Tae-yong, Nurhidayat, Yudha Febrian & Serdy Ephy

Inggris menjadi salah satu calon kuat juara Euro 2020 tahun ini.

Pasalnya, The Three Lions punya segudang pemain kelas dunia dalam tubuh skuadnya.

Inggris bakal diperkuat oleh beberapa pemain yang turut membawa klubnya mengangkat trofi Liga Champions musim ini, yakni Chelsea.

Di antaranya ada Ben Chilwell, Mason Mount, dan Reece James.

Tidak hanya itu, Gareth Southgate juga punya striker tersubur di Liga Inggris musim 2020/2021, yaitu Harry Kane. Bomber Tottenham itu telah melesakkan 23 gol musim ini.

Namun, skuad bertabur bintang tersebut bisa saja menjadi bumberang andai Southgate gagal membuat para pemainnya solid di lapangan.