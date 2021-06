Prediksi & Link Streaming Argentina vs Chile di Kualifikasi Piala Dunia, Messi & Lautaro Duet

Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Argentina vs Chile Kualifikasi Piala Dunia 2022, Jumat (4/6/2021), Lionel Messi main

Laga tersebut diselenggarakan di Stadion Estadio Unico Madre de Ciudades (Santiago del Estero, Prov. de Santiago del Estero) dan Kick-Off dimulai pukul 07:00 WIB.

Tentu Argentina yang saat ini dihuni talenta pemain hebat akan diunggukan dan optimis untuk meraih hasil kemenangan.

Argentina yang saat ini dilatih oleh Lionel Scaloni diprediksi akan menggunakan formasi permainan 4-4-1-1.

Jika dilihat pada 5 laga terakhirnya Argentina mendapatkan 3 kali kemenangan, 1 kali imbang, dan 1 kali kekalahan.

Chile yang akan menjalani laga pertandingan sebagai tim tamu dalam lanjutan kualifikasi piala dunia melawan tuan rumah Argentina pada Jumat nanti, juga berupaya dan berambisi untuk dapat membawa pulang 3 poin dari markas Argentina.

Chile yang saat ini dilatih oleh Martin Lasarte diprediksi akan menggunakan formasi permainan 4-2-3-1.