Kurs Bitcoin Hari Ini, Harga Mata Uang Kripto Mengalami Penurunan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sempat moncer beberapa hari, kini harga mata uang kripto mengalami penurunan.

Meredupnya harga mata uang kripto, termasuk bitpcoin menjadi bukti kalau pilihan untuk aset krpto tak bisa dipastikan akan menguntungkan terus.

Harga mata uang kripto pada perdagangan hari ini mayoritas mengalami penurunan, termasuk bitcoin.

Mengutip Coinmarketcap.com, harga bitcoin pada Jumat (18/6/2021) pukul 11.45 WIB terpantau turun 1,99 persen dibandingkan hari sebelumnya.

Namun, bila dibandingkan dengan pergerakan pada pekan lalu, harga Bitcoin terpantau naik sebesar 2,98 persen.

Ilustrasi bitcoin, aset kripto, cryptocurrency. (PEXELS/WORLDSPECTRUM)

Harga mata uang digital tersebut, pada siang ini berada di kisaran 38.050 dollar AS per keping atau sekitar Rp 547,8 juta (kurs Rp 14.397 per dollar AS).

Di sisi lain, bila dibandingkan dengan rekor harga tertinggi yang di capai 14 April 2021 lalu, harga bitcoin saat ini terperosok cukup dalam.

Data Coingecko menunjukkan, rekor harga tertinggi bitcoin saat itu mencapai 64.804 dollar AS per keping atau sekitar Rp 923,45 juta.

Artinya, harga bitcoin sudah terperosok 41,3 persen dari rekor harga tertingginya.

Dilansir kompas.com, kendati demikian, kapitalisasi pasar bitcoin masih yang terbesar di dunia dengan nilai 713,94 miliar dollar AS atau 43,63 persen dari total keseluruhan nilai pasar kripto saat ini.