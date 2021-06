Kepala Disbunnak Kalsel Sebut Harga Komoditas Peternakan Masih Stabil

Editor: Alpri Widianjono

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Menjelang Hari Raya Idul Adha 1442H/2021 M, tak ada gejolak harga untuk komoditas peternakan.

Harga di tingkat produsen dan konsumen di Kalimantan Selatan, saat ini dinilai stabil.

Demikian dikatakan Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunnak) Kalsel, Suparmi, Selasa (21/6/2021).

Dia menyebut, Harga daging sapi di tingkat produsen Rp 51.909 per kilogram. Sedangkan Ayam broiler Rp 26.236 per kilogram.

"Itik satu kilogramnya Rp 45.777, telur ayam ras Rp 24.010 per kilogram. Sedangkan telur itik, Rp 2.133 per butir. Untuk harga susu sapi segar Rp 13.250 per liter.

Di tingkat pedagang, daging sapi murni Rp 125.909 per kilogram, aayam broiler Rp 39.645 per kilogram.

Telur ayam ras per kilogramnya seharga Rp 26.525, telur itik Rp 2.530 per butir, susu sapi segar Rp16.500 per liter.

