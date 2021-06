Prediksi Daftar Penendang Penalti Italia vs Austria 16 Besar Euro 2021 Live RCTI, Ada David Alaba

BANJARMASINPOST.CO.ID - Laga sengit bakal menyajikan duel antara Italia vs Austria di babak 16 besar EURO 2020 pada Minggu (27/6/2021). Link Live Streaming Italia vs Austria ada di artikel ini.

Live Streaming EURO 2021 dapat ditonton melalui MolaTV (berbayar), selain itu Siaran Langsung Euro 2021 dapat ditonton Live di RCTI dan iNews TV mulai pukul 02.00 Wib.

Pertandingan Italia vs Austria ini bakal tersaji di Stadion Wembley, London, Inggris. Pemenang laga ini akan menghadapi pemenang laga Belgia vs Portugal di babak perempatfinal di Munich Jerman. Live Streaming Italia vs Austria bisa diakses di artikel ini.

Di atas kertas, tim asuhan Roberto Mancini tersebut lebih diunggulkan.

Italia tak terkalahkan dalam 30 laga terakhir mereka, bahkan 11 di antaranya berakhir dengan kemenangan tanpa kebobolan.

Selain itu Italia menjadi juara grup A Euro 2020 dengan mencatatkan 3 kemenangan total perolehan poin 9, tanpa satu pun kebobolan gol.

Prestasi tersebut membuat Gli Azzurri menorehkan 30 pertandingan tak terkalahkan secara beruntun.

Sedangkan calon lawannya Austria berhasil lolos ke fase gugur setelah menjadi runner-up Grup C, di bawah Belanda.

Penampilan anak asuh Franco Foda tergolong apik lantaran berhasil menuai dua kemenangan dan satu kekalahan dari tiga matchday yang dilakoni di Grup C.

Namun catatan buruk saat menghadapi Italia menjadi bayang-bayang bagi Austria. Italia tak terkalahkan dalam 13 pertemuan terakhir dengan Austria.