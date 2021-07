Kondisi Perut Buncit Puput Nastiti Devi Curi Perhatian, Istri Ahok BTP Unggah Doa Khusus

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kini Potret terbaru Puput Nastiti Devi, istri Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok BTP kembali jadi sorotan.

Ya. Potret Puput Nastiti Devi tersorot saat ia merayakan ulang tahun Ahok ke-55 pada Selasa (29/6/2021).

Nah, momen ini terlihat dari unggahan terbaru Puput Nastiti di akun Instagram pribadinya, @puputnastitidevi.

Bahkan Terlihat Ahok BTP menggendong sang putra.

Baca juga: Mbak You Meninggal Dunia, Sosok yang Pernah Ramal Dede Sunandar Hingga Lesti Kejora & Rizky Billar

Baca juga: Kabar Duka Gading Marten, 2 Orang Keluarganya Meninggal Dunia Picu Reaksi Gisel dan Febby Rastanty

Ada juga ibunda dari Ahok BTP yang duduk di kursi.

Serta terdapat kue ulang tahun unik dengan minimatur mobil offroad.

Tak lupa Puput memberikan ucapan selamat dan doa untuk sang suami. Doa khusus.

Baca juga: Foto Tubuh Luna Maya Telentang Picu Reaksi BCL dan Dimas Beck, Ariel NOAH Tak Muncul

"Selasa, 29 Juni 2021. Selamat Ulang Tahun untuk yang terkasih, kiraNya Tuhan Yesus yang Maha Baik, selalu memberkati hidupmu dengan sehat, panjang umur, sukses dalam karir dan rezekinya, bahagia selalu ! God Bless You & We Love You Always," tulisnya.

Salah satu yang mencuri perhatian yaitu perut Puput Nastiti yang terlihat buncit.

Sontak para warganet pun mencari kebenaran apakah Puput benar-benar tengah mengandung anak kedua.

Baca juga: Rasa Sakit yang Ditahan Mbak You Sebelum Meninggal Dunia, Diungkap Pedangdut ini Pada Mbah Mijan