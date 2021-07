Rekomendasi Saham Raih Cuan 9 Juli 2021, Waspada Pelemahan IHSG yang Berlanjut

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Waspada, bursa saham hari ini diprediksi masih melanjutkan pelemahan. Indeks harga saham gabungan (IHSG) Jumat 9 Juli 2021 pun berpotensi kembali melemah.

Tapi jangan khawatir, masih ada saham-saham cuan yang direkomendasikan sejumlah analis dalam trading hari ini.

Bagi anda yang ingin mendapatkan keuntungan, bisa menyimak rekomendasi saham cuan 9 Juli 2021 berikut ini.

Saham-saham rekomendasi itu antara lain PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk (MIKA), PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (AMRT) dan PT Aneka Tambang Tbk (ANTM).

Dilansir dari kontan.co.id, IHSG melemah tipis 0,07% ke level 6.039,90 pada penutupan perdagangan Kamis (8/7/2021). Prediksi IHSG hari ini berpotensi melemah lagi karena sejumlah faktor.

Salah satunya adalah sentimen negatif dari bursa Amerika Serikat. Wall Street berakhir melemah karena aksi jual yang dilakukan investor. Seluruh indeks utama pun ditutup lebih rendah yang didorong oleh ketidakpastian seputar laju pemulihan ekonomi Amerika Serikat (AS).

Kamis (8/7), indeks Dow Jones Industrial Average ditutup turun 259,86 poin atau 0,75% menjadi 34.421,93, indeks S&P 500 kehilangan 37,31 poin atau 0,86% ke 4.320,82 dan indeks Nasdaq Composite koreksi 105,28 poin atau 0,72% ke level 14.559,79.

Aksi jual pada bursa AS datang ketika pasar obligasi menguat dan menjadi tempat pelarian bagi investor yang mencari tempat yang aman. Merasakan retakan dalam pemulihan ekonomi AS, investor mengakhiri posisi jual di pasar obligasi. Padahal yield US Treasury tenor acuan 10 tahun sudah turun untuk sesi kedelapan berturut-turut.

Sedangkan untuk rekomendasi teknikal tiga saham pilihan analis hari ini, Jumat (9/7) adalah:

1. PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk (MIKA)