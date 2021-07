Mahasiswa ULM Melaksanakan Program KKN Hybrid di Banua Anyar Banjarmasin

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Mahasiswa berbagai fakuktas di Universitas Lambung Mangkurat (ULM) yang tergabung dalam Kelompok 27 melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Hybrid di Banua Anyar , Banjarmasin.

Kegiatan ini beranggotakan mahasiswa Prodi Psikologi Fakultas Kedokteran (FK), Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) serta dari Fakultas Pertanian (Faperta).

"Kelompok 27 membuat beberapa program kerja yang menarik dan unik untuk masyarakat, di antaranya membuat handsanitizer injak atau disingkat dengan Sajak," kata Arini Karima, salah satu mahasiswa Prodi Psikologi ULM, Sabtu (31/7/2021).

Pelaksanaan program ini di Kelurahan Banua Anyar Banjarmasin ini, lanjut dia, terinspirasi dari kurangnya fasilitas yang mendukung masyarakat agar taat protokol kesehatan.

"Sajak ini adalah alat yang dibuat untuk meminimalisasi sentuhan pada benda. Sesuai namanya, penggunaan alat ini dengan cara diinjak, sehingga memudahkan masyarakat memakai handsanitzer tanpa harus menyentuh atau memencet," paparnya.

Selain itu, lanjut mahasiswi semester 7 ini, juga mengadakan sosialisasi secara door to door atau dari rumah ke rumah kepada masyarakat mengenai 5M.

"Untuk kegiatan offline, sudah berjalan mulai 17 Juli lalu. Dalam program tersebut, kami mengimbau masyarakat untuk tetap patuh terhadap protokol kesehatan dan kami juga membagikan masker, pamflet 5M dan vitamin C," ungkap Arini.

Sebagai penutup KKN, Kelompok 27 mengadakan kegiatan full online, yaitu sharing hearing.

"Dalam program ini, kami berbagi cerita melalui podcast (kisah monolog) di instagram, berbagi poster semangat (share to care). Kami juga menyediakan wadah untuk orang-orang bercerita tentang problemnya selama pandemi melalui DM dan question box di instagram (tell us your story)," imbuhnya.

Arini yang juga dikenal sebagai tahfiz Qur,an ini, menambahkan, paling menarik adalah mengadakan konser virtual yang dilaksanakan Sabtu (31/7/2021).

"Seluruh kegiatan secara online, dilaksanakan di Instagram @kkn27.banjarmasin," pungkasnya.

