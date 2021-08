Bitcoin. Harga Bitcoin Hari Ini Nyaris Tembus Level US$ 40.000, Begini Kata Analis

BANJARMASINPOST.CO.ID - Setelah hampir sepekan terakhir didera tekanan dan mengalami tren penurunan, harga Bitcoin hari ini kembali semringah.

Bahkah, mata uang kripto populer ini nyaris menembus level US$ 40.000 pada Kamis (5/8/2021).

Penguatan harga Bitcoin hari ini menyusul respons pembeli yang menanggapi kondisi oversold jangka pendek.

Sementara itu, berdasarkan data CoinDesk, pada Kamis hari ini harga Bitcoin sempat menyentuh US$ 39.965,40.

Angka itu sempat bertahan cukup lama meski akhirnya, gagal mempertahankan posisi di level US$ 39.000.

Pantauan pada pukul 15.41 WIB, harga crypto currency ini ada di US$ 38.790,90 atau naik 2,85% dari posisi 24 jam sebelumnya.

"Jika BTC (Bitcoin) bertahan di atas US$ 40.000 selama seminggu, kemungkinan penembusan akan meningkat,” kata Pankaj Balani, CEO Delta Exchange, kepada CoinDesk.

“Kami percaya, terobosan konklusif level US$ 40.000, BTC bisa menantang level US$ 48.000. Pada sisi negatifnya, para pedagang akan dengan tajam memantau level US$ 36.000," ujarnya dilansir dari kontan.co.id.

Namun, beberapa analis memperkirakan, reli harga Bitcoin baru-baru ini akan memudar.

"Pemulihan jangka pendek hari ini yang menghentikan penurunan empat hari berturut-turut bisa diartikan hanya sebagai rebound dengan resistensi di sekitar US$ 42.000 hingga US$ 45.000," sebut Analis DailyFX Michael Boutros.