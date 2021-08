Banjir Kalsel, Warga di Lima Desa yang Terendam di Satui Tanbu Mulai Mengungsi

BANJARMASINPOST.CO.ID, BATULICIN - Banjir Kalsel di Tanahbumbu, 5 desa di Kecamatan Satui terendam, warga mulai mengungsi.

Menurut Kepala BPBD Tanbu, Eryanto Rais, 5 desa yang terendam di Kecamatan Satui sejak Sabtu (14/8/2021) dinihari, memang jadi langganan banjir.

Desa itu adalah Sungai Danau, Sinar Bulan, Jombang, Satui Timur dan Sejahtera Mulia.

Berikut jumlah KK yang terdampak banjir dikutip dari data BPBD Tanahbumbu.

*1.SINAR BULAN*

- Rt.07 Desa 123 KK

- Balita : 7 Orang

- Ibu Hamil : 2 Orang

- Lamsia : 3 Orang

- Luas Sawah yg terendam 8 Ha

*Jalan raya provinsi Km 168 Desa Sinar Bulan Kecamatan Satui, sejauh 300 m tergenang air sedalam 20cm

*2.SUNGAI DANAU*

Keterangan sementara yang terdampak

- Rt.1 : 20 KK

- Rt.2 : 40 KK

- Rt.3 : 25 KK

- Rt.12 : 20 KK

- Rt.13 : 10 KK

- Rt.14 : 15 KK

- Rt.20 : 10 KK

- Rt.22 : 15 KK

- Rt.23 : 10 KK

Total : 145 KK

- 155 Ha,lahan pertanian terendam banjir.

*3.JOMBANG*

Untuk jumlah KK / RT yang terdampak banjir :

-JUMLAH PER RT 001 = 53 kk

-JUMLAH PER RT 002 = 11 kk

-JUMLAH PER RT 005 = 26 kk

-JUMLAH PER RT 007 = 13kk

-JUMLAH PER RT 010 = 5kk

- JUMLAH PER RT 011 = 31kk

- JUMLAH PER RT 013 = 23kk

JUMLAH TOTAL = 162 KK

*Untuk Debit Air Desa Jombang Mengalami Kenaikan 50 Cm*