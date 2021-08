Mahasiswa ULM Kalsel Adakan Event IGTS untuk Kenalkan Ilmu Komputer kepada Pelajar

Event Ilkom Goes To School (IGTS) di Kalimantan Selatan diselenggarakan Himpunan Mahasiswa Ilmu Komputer (Himakom) FMIPA Universitas Lambung Mangkurat (ULM).

BANJARMASINPOST.CO.ID, MARTAPURA - Himpunan Mahasiswa Ilmu Komputer (Himakom) mengadakan event IGTS (Ilkom Goes To School) di Kalimantan Selatan.

Kegiatan ini merupakan sosialisasi mengenai Ilmu Komputer kepada pelajar SMA/sederajat, Minggu (15/8/2021) sekitar pukul 10.00 Wita.

Sebelumnya, IGTS pernah dilaksanakan di masa pandemi pada tahun 2020 dan akan dilaksanakan lagi secara daring tahun ini.

Disampaikan Fathmah dari Seksi Acara sekaligus Penanggungjawab Program Kerja, Himpunan Mahasiswa Ilmu Komputer adalah organisasi mahasiswa intra kampus.

Merupakan lembaga penghimpun apresiasi mahasiswa Ilmu Komputer di tingkat fakultas.

Aktivis Himpunan Mahasiswa Ilmu Komputer ini dari Program Studi Ilmu Komputer Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lambung Mangkurat (FMIPA ULM) di Kota Banjarbaru, Kalsel.

"Dengan berorganisasi, mahasiswa dapat menjalin relasi ataupun hubungan kerja yang tidak hanya dalam lingkungan kampus, tetapi juga di luar kampus," katanya.

Untuk memberikan informasi dan pengetahuan mengenai program studi Ilmu Komputer, maka Himakom ingin melaksanakan kegiatan IGTS.

Kegiatan Ilkom Goes To School akan diadakan secara online, guna mencegah penyebaran wabah covid-19. Kegiatan ini bertujuan untuk mengenalkan program studi Ilmu Komputer pada lingkungan SMA/Sederajat.

Kegiatan ini juga menjadi kesempatan bagi pengurus Himakom FMIPA ULM untuk mengajak pelajar agar tertarik kuliah di Prodi Ilmu Komputer FMIPA ULM.

"Berdasarkan tuntutan inilah, Himpunan Mahasiswa Ilmu Komputer FMIPA ULM mengadakan kegiatan Ilkom Goes To School dengan tema utama Find Your Passion in Computer Science” dengan harapan agar pelajar lebih mengenal Ilmu Komputer dan paham perbedaan antara program studi Ilmu Komputer dengan program studi lain," jelasnya.

IGTS itu merupakan kegiatan yang diadakan HIMAKOM FMIPA ULM untuk melakukan kunjungan langsung ke berbagai sekolah menengah atas dan sekolah kejuruan dengan tujuan mengenalkan jurusan Ilmu Komputer.

(Banjarmasinpost.co.id/Mukhtar Wahid)