Lima Negara Paling Santai di Dunia, Indonesia Berada di Peringkat Satu

BANJARMASINPOST.CO.ID - Indonesia menjadi negara peringkat pertama paling santai.

Juluk ini diberikan sebuah agen perjalanan asal Inggris, Lasminute.com melakukan riset dengan tajuk "Most Chilled Out Countries in The World" atau Negara Paling Santai di Dunia.

Ada beberapa alasan menasbihkan Indonesia menjadi negara paling santai di dunia.

Selain Indonesia, ada juga negara Australia yang dalam riset tersebut menyebutkan kata "paling santai" bukan dalam artian "malas", melainkan santai dalam hal destinasi, sehingga cocok menjadi tempat liburan terbaik di dunia.

Baca juga: PPKM di Tala, Pelancong Masih Berdatangan Meski Semua Wisata Ditutup, Begini Langkah Satgas

Baca juga: Wisata Embung Sawah di Jaro Kabupaten Tabalong Bakal Dikembangkan

Riset yang dilakukan Lasminute ini mengklaim telah menganalisis dari berbagai faktor, mulai dari hak pribadi warga negara, polusi suara dan cahaya, suhu, jumlah hari libur, hingga jumlah spa di negara itu.

Wisatawan menikmati sore di Pantai Kuta, Bali, Sabtu (22/6/2013). Keindahan wisata pantai di sejumlah kawasan di Bali seperti Kuta, Seminyak, Jimbaran, Nusa Dua dan Tanjung Benoa masih menjadi daya tarik wisatawan baik domestik maupun mancanegara. (kompas.com)

Dilansir kompas.com, Berikut ini 5 negara yang masuk dalam negara paling santai di dunia versi Lastminet, sehingga bagus menjadi rekomendasi bagi wisatawan:

1. Indonesia Negara kepulauan terbesar di dunia ini memiliki garis pantai terbesar di dunia dengan suhu rata-rata mencapai 25 derajat celsius, Indonesia dinilai paling cocok untuk menjadi destinasi bagi para pelancong mancanegara untuk menikmati kehangatan mataharinya.

Kesempurnaan destinasi di Indonesia sebagai negara paling santai di dunia ditunjang oleh beragam fasilitasnya dalam memanjakan para wisatawan mancanegara.

Lasminute juga mencatat Indonesia juga punya lebih dari 186 ruang hijau, rata-rata 30 hari libur per tahun, 66 spa di setiap daerah, dan retret kesehatan yang mudah dijumpai.

Baca juga: Ada Penangkaran Penyu, Pulau Denawan Kotabaru Kalsel Potensial untuk Pengembangan Wisata

2. Australia