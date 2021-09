Harga Emas Antam 15 September 2021, Naik Rp 4.000 Menjadi Rp 936.000 Per Gram

Petugas menunjukan logam mutia di Butik Emas Antam, Komplek pertokoan DP Mal, Jalan Pemuda, Semarang, Selasa (4/8/2015). Dalam satu pekan ini harga logam mulia relatif stabil berkisar Rp 559 ribu per gram dari bulan Juli 2015 mencapai Rp 565 ribu per gram.

.BANJARMASINPOST.CO.ID - Kembali bersinar. Harga emas batangan bersertifikat Antam keluaran Logam Mulia PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) naik pada Rabu (15/9).

Kenaikan Rp 4.000 per gram menjadikan harga emas Antam kini tembus Rp 936.000 per gram.

Mengutip situs Logam Mulia, harga emas Antam ini naik Rp 4.000 dari harga Selasa (14/9) yang berada di level Rp 932.000 per gram.

Sementara harga buyback emas Antam berada di level Rp 827.000 per gram. Harga tersebut naik Rp 5.000 dengan harga buyback pada Selasa (14/9) yang ada di Rp 822.000 per gram.

ILUSTRASI - Karyawan menunjukkan emas logam mulia di kantor Pegadaian Cabang Senen, Jakarta Pusat, Selasa (28/7/2020). Harga emas Antam di Pegadaian pagi ini Rp 1.069.000 per gram (11 September 2020). (Tribunnews/Herudin)

Dilansir kontan.co.id, Berikut harga emas batangan Antam dalam pecahan lainnya per Rabu (15/9) dan belum termasuk pajak:

Harga emas 0,5 gram: Rp 518.000

Harga emas 1 gram: Rp 936.000

Harga emas 5 gram: Rp 4.455.000

Harga emas 10 gram: Rp 8.855.000

Harga emas 25 gram: Rp 22.012.000

Harga emas 50 gram: Rp 43.945.000

Harga emas 100 gram: Rp 87.812.000

Harga emas 500 gram: Rp 438.320.000

Harga emas 1.000 gram: Rp 876.600.000

Keterangan:

Logam Mulia Antam menjual emas dan perak batangan dalam beberapa ukuran berat (misalnya 1 gram, 2 gram, dan 500 gram). Biasanya harga per gram emas Antam akan berbeda tergantung berat batangnya. Perbedaan ini terjadi karena ada biaya tambahan untuk pencetakan, sehingga harga per gram emas Antam batang kecil lebih mahal dari batang yang lebih besar. Harga yang ada di sini adalah harga per gram emas batang 1 kilogram yang biasa dijadikan patokan pelaku bisnis emas

Harga emas turun tipis setelah mampu menguat lagi ke atas level US$ 1.800 per ons troi pada perdagangan kemarin. Rabu (15/9) pukul 6.55 WIB, harga emas spot berada di US$ 1.803,94 per ons troi.

Harga emas ini turun 0,03% dari penutupan perdagangan kemarin pada US$ 1.804,51 per ons troi. Kemarin harga emas mencapai level tertinggi dalam sepekan terakhir setelah nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS) melemah.

The greenback melemah akibat inflasi AS yang lebih lambat dari perkiraan. Inflasi yang menurun ini menimbulkan ketidakpastian atas jadwal tapering off Federal Reserve.

Pramuniaga menunjukkan emas Antam di sebuah gerai emas di Malang, Jawa Timur, Sabtu (18/4/2020). Harga emas 24 karat Antam turun Rp 12.000 per gram Sabtu (6/6). (Kontan.co.id)

"Emas bergerak di kisaran US$ 1.800 per ons troi menyusul data inflasi AS yang sedikit lebih lemah dari perkiraan," kata Suki Cooper, analis logam mulia di Standard Chartered Bank kepada Reuters. Dia menambahkan, latar belakang makro tetap kondusif untuk kenaikan harga emas lebih lanjut.

Indeks Harga Konsumen inti AS naik tipis 0,1% pada Agustus setelah berada di 0,3% di bulan Juli. Angka ini meleset dari ekspektasi 0,3% dan membebani nilai tukar dolar AS. Inflasi inti ini adalah kenaikan terkecil sejak Februari.

"Sementara pengumuman pengurangan kemungkinan kecil sampai pertemuan FOMC November, pertemuan September akan menyebutkan prediksi atau titik tertentu pada 2024. Titik 2024 bisa mencerminkan dua kenaikan suku bunga 2023," tambah Cooper.

Data inflasi dapat memperkuat pandangan bahwa Fed mungkin akan memperlambat tapering dan mempertahankan suku bunga rendah. Suku bunga yang lebih rendah menurunkan biaya peluang memegang emas batangan yang tidak memberikan imbal hasil.