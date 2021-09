Harga Emas Antam 27 September 2021 Tetap Bertahan, Berada di Level Rp 918.000 Per Gram

Petugas menunjukan logam mutia di Butik Emas Antam, Komplek pertokoan DP Mal, Jalan Pemuda, Semarang, Selasa (4/8/2015). Dalam satu pekan ini harga logam mulia relatif stabil berkisar Rp 559 ribu per gram dari bulan Juli 2015 mencapai Rp 565 ribu per gram.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Harga emas keluaran Logam Mulia PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) bertahan di harga Rp 918.000 per gram hingga Senin (27/9) pagi.

Harga emas Antam ini sudah bertahan sejak Sabtu (25/9/2021). Begitu pula harga emas Antam di Pegadaian.

Mengutip situs Logam Mulia, untuk harga buyback emas Antam berada di level Rp 803.000 per gram.

Harga tersebut juga tidak bergerak dibandingkan dengan harga buyback pada Minggu (26/9) yang ada di Rp 803.000 per gram.

Harga emas 0,5 gram: Rp 509.000

Harga emas 1 gram: Rp 918.000

Harga emas 5 gram: Rp 4.365.000

Harga emas 10 gram: Rp 8.675.000

Harga emas 25 gram: Rp 21.562.000

Harga emas 50 gram: Rp 43.045.000

Harga emas 100 gram: Rp 86.012.000

Harga emas 500 gram: Rp 429.320.000

Harga emas 1.000 gram: Rp 858.600.000

Keterangan:

Logam Mulia Antam menjual emas dan perak batangan dalam beberapa ukuran berat (misalnya 1 gram, 2 gram, dan 500 gram). Biasanya harga per gram emas Antam akan berbeda tergantung berat batangnya. Perbedaan ini terjadi karena ada biaya tambahan untuk pencetakan, sehingga harga per gram emas Antam batang kecil lebih mahal dari batang yang lebih besar. Harga yang ada di sini adalah harga per gram emas batang 1 kilogram yang biasa dijadikan patokan pelaku bisnis emas

Dilansir kontan.co.id, Harga emas hari ini di Pegadaian, Senin (27/9/2021) untuk logam mulia Antam ukuran 2 gram mencapai Rp 1.847.000. Harga tersebut tidak berubah dibandingkan hari sebelumnya, Minggu (26/9/2021).

Sementara untuk emas batangan Antam ukuran 0,5 gram dan 1 gram tidak tersedia.

Logam mulia Antam dijual dalam bentuk batangan dengan beberapa ukuran berat misalnya 1 gram, 2 gram, 5 gram, hingga 1.000 gram.