Rela Lari 4 Jam di Berlin Marathon 2021, Daniel Mananta : Gue Paksain, Lari dan Terus Lari

BANJARMASINPOST.CO.ID- Olahraga lari tampaknya menjadi hobi bagi presenter Daniel Mananta. Bagaimana tidak ia reka terbang jauh ke Berlin.

Disana Daniel Mananta mengikuti Berlin Marathon 2021 di Jerman.

Hal itu diungkapkan Daniel Mananta. Menurutnyaia ikut Berlin Marathon pada 26 September 2021 lalu.

Menurutnya banyak hal terjadi saat ia mengikuti Berlin Marathon 2021 lalu.

Kakinya sempat mengalami kram beberapa kali sehingga ia harus berhenti.

Keram pertama ia rasakan ketika larinya sudahnya mencapai 29 KM, saat itu Daniel berusaha menyemangati dirinya sendiri untuk terus berjuang.

Daniel Mananta saat ikuti Berlin Marathon 2021 (istimewa)

“Di kilometer 29 sebenernya kaki gua keram tapi gua bilang ke diri gua sendiri, 'No, no, no, no. Ayo kaki, nggak ada keram, nggak ada keram. Ayo lanjut. Come on' gua bilang gitu," kata Daniel Mananta dikutip Tribunnews.com, Jumat (1/10/2021).

"Gua stop bentar, stretching, lanjut lari lagi," tambah Daniel.

Daniel mengakui bahwa memasuki kilometer ke 33 adalah momen yang sangat sulit baginya.

Beberapa kali kakinya terasa keram sshingga sulit untuk berlari dan harus peregangan untuk menghilangkan keram.