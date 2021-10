Derbi Torino vs Juventus Ujian Ketajaman Striker Nyonya Tua, Toro Main Bertahan, Live Bein Sports

BANJARMASINPOST.CO.ID - Duel dua tim sekota Torino vs Juventus bakal tersaji di lanjutan Liga Italia Serie A, Sabtu (2/10/2021) Sabtu (2/10/2021). Laga bisa disaksikan live Streaming via Live Streaming Bein Sports 2 dan tak tayang via Live Streaming RCTI + serta Siaran Langsung RCTI +.

Duel dua tim sekota Torino vs Juventus yang berlangsung di Stadion Olimpico, Turin. Dimulai pukul 23.00 WIB

Dua tim mengawali Liga Italia dengan hasil buruk.

Juventus tampaknya akan memulai dengan Federico Chiesa dan Moise Kean di depan melawan Torino di Derby della Mole ke-153.

Juventus tiba setelah kemenangan besar melawan Chelsea di babak penyisihan grup Liga Champions dan menunjukkan Italia masih bisa bertahan melawan juara bertahan Eropa.

Tapi mereka diharapkan untuk menjalankan pertandingan melawan Granata, pertandingan yang mereka dominasi dalam beberapa tahun terakhir.

Penyerang muda Juventus, Moise Kean, merayakan gol ke gawang AC Milan pada laga pekan ke-31 Liga Italia, Sabtu (6/4/2019) di Allianz Stadium Turin. (TWITTER.COM/ @JUVENTUSFCEN)

Granata, bagaimanapun, menghadapi Juventus di Serie A untuk kedua kalinya dalam sejarah dengan jumlah poin yang sama dengan Nyonya Tua.

Toro, seperti Juventus, bangkit kembali dari awal yang sulit untuk kampanye baru dan kami mengharapkan klasik lainnya di Grande Torino pada hari Sabtu.

Baik Il Toro maupun tim zebra memulai kampanye di klasemen Serie A dengan catatan negatif, terutama Juventus yang sempat berada di zona degradasi.

Namun, Juve tengah dalam momentum bagus. Dalam 5 partai pemungkas, pasukan Max Allegri tercatat menang 4 kali dan hanya seri sekali.

Meski jadwal padat, Bianconeri bisa meraih kemenangan penting, termasuk lawan juara bertahan UCL, Chelsea pada Kamis (30/9) dengan skor 1-0.

