Liga 1 Persib vs PSM, Duel Jenderal Lapangan Klok vs Pluim Live Indosiar dan Streaming Vidio

BANJARMASINPOST.CO.ID - Duel dua Jenderal lapangan tengah Marc Klok dan Wiljan Pluim akan mewarnai laga Persib vs PSM di laga lanjutan Liga 1 2021, Sabtu (2/10/2021) malam. Siaran Langsung Liga 1 2021 tayang via Siaran Langsung Indosiar gratis dan via Live Streaming Indosiar.

Siaran Langsung Liga 1 2021 antara Persib Bandung vs PSM Makassar via Live Streaming TV Online Vidio.com dan Indosiar di Stadion Wibawa Mukti, Cikarang pukul 20.45 WIB.

Dua punggawa Persib Nick Kuipers dan Victor Igbonefo absen di laga Persib vs PSM. Live Streaming ini bisa diakses via Siaran Langsung Indosiar dan via Live Streaming Indosiar karena free to air.

Kabar baiknya Robert Rene Alberts sebut Ezra Walian sudah bisa on fire di laga duel Persib Bandung vs PSM Makassar di Liga 1 2021 yang dapat diakses via Live Streaming TV Online Vidio.com dan di Indosiar ini.

Baca juga: Live Indosiar dan Vidio, Liga 1 Bali United vs Persikabo, Serdadu Tridatu Tanpa Nouri dan Yabes

Baca juga: Prediksi Susunan Pemain Persib vs PSM di Bigmatch Liga 1 Live Indosiar, Marc Klok & Pluim Main

Persib Bandung bertekad menutup seri pertama Liga 1 2021/2022 dengan meraih kemenangan atas PSM Makassar.

Untuk merealisasikan target tersebut, Pangeran Biru sudah melakukan evaluasi dan pembenahan melalui latihan selama sepekan terakhir.

Menghadapi laga di pekan keenam ini, Persib Bandung bermodalkan hasil tak terkalahkan.

Pangeran Biru meraih sembilan poin hasil 2 kemenangan dan 3 imbang.

Saat ini, Febri Hariyadi dan kawan - kawan berada di peringkat keempat, unggul satu poin atas PSM Makassar.

Gelandang Persib Bandung, Febri Hariyadi, memasuki lapangan menjelang dimulainya laga melawan Arema FC pada partai pekan keempat Liga 1 2018 di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang, Jawa Timur, Minggu (15/04/2018) malam. (BOLASPORT.COM)

Pelatih Persib Bandung, Robert Alberts mengaku tidak hanya sekedar menginginkan kemenangan, tapi juga permainan atraktif untuk menghibur bobotoh yang akan menyaksikan pertandingan dari rumahnya masing-masing.

"Saya harap, kami bisa memenuhi target lebih dari sekadar tiga poin.