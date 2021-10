Harga Emas Antam 10 Oktober 2021, Stagnan di Level Rp 914.000 Per Gram

TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN

Penjaga toko memperlihatkan emas batangan 100 gram di Toko Emas Buana, Jalan Ahmad Yani, Kota Bandung, Rabu (18/3/2015). Harga logam mulia milik PT Aneka Tambang (Antam) ini turun, seperti di toko emas ini turun dari harga sehari sebelumnya Rp 499.000 menjadi Rp 493.000 per gram, atau turun Rp 6.000 per gramnya. Sedangkan emas perhiasan 24 karat turun dari Rp 492.000 menjadi Rp 485.000 per gramnya. Menurunnya harga emas tersebut akibat penguatan dolar.