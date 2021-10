Prediksi dan Line Up Live RCTI PSG Vs Angers, Lionel Messi & Neymar Absen

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi susunan pemain (line up) dan Live Streaming PSG vs Angers di Ligue 1 malam ini, Sabtu (16/10/2021) dini hari. Tayang via Live Streaming Bein Sports 2 dan tayang via Live Streaming RCTI + serta Siaran Langsung RCTI +. Lionel Messi dan Neymar absen.

Siaran Langsung Liga Prancis antara PSG vs Angers dimulai pukul 02.00 WIB via Live Streaming TV Online Bein Sports 2 dan bisa di RCTI + .

Link Live Streaming PSG vs Angers pada Jadwal Liga Prancis atau Ligue 1 bisa diakses via Live Streaming Bein Sports 2 dan bisa via Live Streaming RCTI + serta Siaran Langsung RCTI +. Cek Prediksi Susunan Pemain di artikel ini, Lionel Messi dan Neymar.

Duel PSG vs Angers di Liga Prancis dapat diakses via Live Streaming TV Online Bein Sports 2 dan tak bisa via RCTI +.

Paris Saint-Germain (PSG) akan menandai kembali bergulirnya kompetisi Liga Prancis dengan melawan Angers di Stadion Parc des Princes.

PSG menyambut laga ini dengan suasana muram durja.

Pasalnya tim asuhan Mauricio Pochettino mengalami kekalahan memalukan di pekan kesembilan lalu.

Secara tak terduga, Les Parisiens dikalahkan Rennes dengan skor 2-0.

Gelandang Paris Saint-Germain (PSG), Leandro Paredes, Angel Di Maria, Lionel Messi dan Mauro Icardi menghadiri sesi latihan di Camp des Loges Paris Tempat latihan klub sepak bola Saint-Germain di Saint-Germain-en-Laye pada 13 Agustus 2021. (Bertrand GUAY / AFP)

Hal yang lebih mencengangkan adalah tim kaya raya Liga Prancis ini tak bisa membuat satupun shot on target.

Hal tersebut tentu menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi Pochettino.