CPNS Kalsel 2021 - Pengumuman Perankingan Hasil Tes SKD di Tabalong Masih Tunggu Surat BKN

BANJARMASINPOST.CO.ID, TANJUNG - Pelaksanaan tes SKD bagi peserta seleksi CPNS telah selesai dilaksanakan 8-11 Oktober 2021 di BKPP Kabupaten Tabalong.

Saat ini peserta yang mengikuti tes SKD di Tabalong tinggal menunggu perankingan tiga besar untuk tiap formasi.

Nantinya mereka yang masuk tiga besar di tiap formasi akan melanjutkan ke tahapan seleksi berikutnya berupa tes SKB.

Informasi awal rencananya pengumukan peringkat tiga besar tiap formasi akan dilaksanakan 17-18 Oktober 2021.

Namun dalam perkembangannya pengumuman tiga besar ini ternyata mengalami penundaan.

Kepala BKPP Tabalong, H Rusmadi, dikonfirmasi, Minggu (17/10/2021), membenarkannya adanya penundaan pengumuman peringkat tiga besar hasil tes SKD.

"Kami dapat info bahwa SKD untuk titik lokasi luar negeri belum selesai," katanya.

Sehingga kini pihaknya masih menunggu surat BKN terkait rekonsiliasi atau klarifikasi perankingan nama tiga orang yang ada dalam sistem SSCASN dengan nama yang disusun di daerah.

Lalu terkait pelaksanaan tahapan seleksi berikutnya berupa tes SKB, imbuh Rusmadi, mereka akan bersurat ke BKN pusat bahwa penyelenggaraan SKB di Kantor regional 8 BKN Banjarbaru.

"Insya Allah akhir November atau awal Oktober 2021," katanya.

