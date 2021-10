Harga Bitcoin Hari Ini US$62.019 Per Keping, Simak Juga Aset Kripto yang Bagus di Jangka Pendek

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Harga Bitcoin hari ini naik tipis, meskipun tetap berada di atas 60 ribu dollar AS per keping. Aset kripto populer ini tampaknya masih mendapat kepercayaan users-nya.

Dikutip Banjarmasinpost.co.id dari coinmarketcap.com, pukul 14.00 WIB, Senin (25/10/2021), Harga Bitcoin hari ini US$62.034 atau sekira Rp 879 jutaan. Angka ini naik 2.06% dalam 24 jam terakhir.

Kenaikan tipis juga tampak pada crypto currency lainnya seperti ethereum yang dihargai US$4,142.22 atau naik 0.95% dalam 24 jam terakhir, demikian juga Dogecoin yang dipatok US$0.2711 atau naik 8.84% dalam 24 jam.

Baca juga: Harga Bitcoin Hari Ini Senin 25 Oktober 2021, Masih Lumayan Tinggi di Level US$ 61.031,17

Baca juga: Harga Bitcoin Hari Ini Malah Nyungsep di US$62.819, Gara-gara Elon Musk?

Sementara itu dilansir dari Kontan.co.id, disebutkan uang kripto kini menjadi portofolio investasi pilihan baru bagi sejumlah investor. Meski memiliki risiko tinggi, uang kripto seperti Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Binance Coin, Solana, Polkadot dll bisa memberikan keuntungan tinggi.

Dari deretan uang kripto, Bitcoin (BTC) dan Ethereum (ETH) adalah crypto currency yang banyak peminat. Bahkan, belakangan ini Bitcoin (BTC) dan Ethereum (ETH) baru-baru ini mencatatkan harga tertingginya sepanjang masa.

Bitcoin pada tanggal 20 Oktober 2021, mencatatkan harga US$ 67.000 per BTC, angka ini menembus levelnya di April lalu yang menembus level US$ 64.854 per BTC. Sedangkan Ethereum menembus level US$ 4.375 per ETH pada 21 Oktober 2021, setelah Mei lalu menembus US$ 4.372 per ETH.

Ilustrasi uang kripto, Bitcoin. (Istimewa)

Pada perdagangan hari ini, Senin 25 Oktober 2021 pukul 07.37 WIB, Coinmarketcap.com mencatat harga Bitcoin sebesar US$ 61.180,04 per BTC, turun 0,14% dalam 24 jam. Harga Ethereum 1,28% menjadi US$ 4.103,72 per ETH.

Namun bagi CEO Triv Gabriel Rey, Bitcoin dan Ethereum bukanlah uang kripto. Di tengah mahalnya harga Bitcoin dan Ethereum, Gabriel menyebut uang kripto yang menarik untuk diperjualbelikan atau trading adalah Shiba Inu (SHIB) yang akan meluncurkan non-fungible token (NFT).

Selain itu, di Triv, Gabriel mengklaim bahwa Shiba Inu mencatatkan top volume dan menjadi aset kripto favorit di exchange ini selama seminggu terakhir. “Jadi pengguna kami masih suka Shiba Inu,” kata dia.

Menurut Marketcoincap.com pada Senin (25/10) pukul 07.40 WIB, harga Shiba Inu US$ 0,00003765. Harga Shiba Inu telah naik 7,96% dalam 24 jam terakhir dan meningkat 39,19% dalam seminggu.

Baca juga: Harga Bitcoin Hari Ini Tembus 62.682 Dollar AS, Aset Kripto Catat Rekor Baru

Baca juga: Harga Bitcoin Terus Melejit, Hari ini Nyaris Tembus US$ 63.000