Live SCTV! Line Up & Link Streaming TV Online Timnas Indonesia vs Australia U-23, Witan Main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) dan Live Streaming Timnas Indonesia vs Australia di laga Grup G Kualifikasi Piala Asia U-23 2022 leg 1 Selasa (26/10/2021) viae Siaran Langsung SCTV dan Live Streaming TV Online. Witan Sulaeman main.

Timnas Indonesia besutan Shin Tae-yong bakal melakoni dua laga penentu kontra Australia pada Grup G Kualifikasi Piala Asia U23 2022.

Berdasarkan jadwal yang telah mengalami perubahan, kedua laga timnas U23 vs Australia bakal digelar di Republican Central Stadium, Dushanbe, Tajikistan, pada 26 dan 29 Oktober 2021.

Hasil kedua laga kontra Australia itu akan menentukan nasib timnas U23 Indonesia.

Apabila berhasil mengungguli Australia dalam persaingan Grup G, skuad Garuda Muda akan lolos ke putaran final Piala Asia U23 2022 yang rencananya berlangsung di Uzbekistan.

Duel Timnas Taiwan VS Timnas Indonesia di leg 1 Kualifikasi Piala Asia 2023 babak Playoff di Stadion Buriram, Kamis (7/10/2021). (IG @PSSI)

Adapun Indonesia dan Australia merupakan dua tim yang tersisa dalam persaingan Grup G Kualifikasi Piala Asia U23 2022.

Situasi ini terjadi setelah China dan Brunei Darussalam mundur dari persaingan.