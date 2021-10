Harga Emas Antam Hari Ini 31 Oktober 2021, Stagnan di Level Rp 925.000 Per Gram

Karyawan menunjukkan emas logam mulia di kantor Pegadaian Cabang Senen, Jakarta Pusat, Selasa (28/7/2020). Seiring dengan naiknya harga emas yang mencapai Rp 1,022 juta per gram pada Selasa (28/7/2020), PT Pegadaian (Persero) mengajak masyarakat untuk melakukan top up atau menambah nilai pinjaman bagi masyarakat yang telah menggadaikan emasnya.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Stagnan alias tak bergerak, kini harga emas batangan bersertifikat Antam keluaran Logam Mulia PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) tak bergerak pada Minggu (31/10).

Mengutip situs Logam Mulia, harga pecahan satu gram emas Antam berada di Rp 925.000.

Harga emas Antam ini tak bergerak dari harga Sabtu (30/10) yang juga berada di level Rp 925.000 per gram.

Sementara harga buyback emas Antam berada di level Rp 815.000 per gram. Harga tersebut juga stagnan dibandingkan dengan harga buyback pada Sabtu (30/10) yang juga ada di Rp 815.000 per gram.

Baca juga: Harga Bitcoin Hari Ini Naik Lagi di Angka US$61.591, Aset Kripto Siap-siap Rebound

Baca juga: Dinas Perikanan Tanbu Ingatkan Pembudidaya Bioflok Jangan Tergiur Investasi

Harga jual logam mulia atau emas batangan PT Aneka Tambang (Persero) Tbk alias Antam stagnan di level Rp 973.000 per gram (Tribunnews/Jeprima)

Dilansir dari kontan.co.id, berikut harga emas batangan Antam dalam pecahan lainnya per Minggu (31/10) dan belum termasuk pajak:

Harga emas 0,5 gram: Rp 512.500

Harga emas 1 gram: Rp 925.000

Harga emas 5 gram: Rp 4.400.000

Harga emas 10 gram: Rp 8.745.000

Harga emas 25 gram: Rp 21.737.000

Harga emas 50 gram: Rp 43.395.000

Harga emas 100 gram: Rp 86.712.000

Harga emas 500 gram: Rp 432.820.000

Harga emas 1.000 gram: Rp 865.600.000

Baca juga: Jelang Akhir 2021, Sektor PMDM dan PMA Menggairahkan Iklim Investasi di Kalsel

Keterangan:

Logam Mulia Antam menjual emas dan perak batangan dalam beberapa ukuran berat (misalnya 1 gram, 2 gram, dan 500 gram). Biasanya harga per gram emas Antam akan berbeda tergantung berat batangnya. Perbedaan ini terjadi karena ada biaya tambahan untuk pencetakan, sehingga harga per gram emas Antam batang kecil lebih mahal dari batang yang lebih besar. Harga yang ada di sini adalah harga per gram emas batang 1 kilogram yang biasa dijadikan patokan pelaku bisnis emas

Untung Rugi Menabung Emas

Seperti diketahui, emas merupakan salah satu ladang investasi favorit banyak orang karena dianggap paling aman (safe haven). Tak heran, emas disebut investasi kebal krisis.