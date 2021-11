Lowongan Kerja November 2021, PT Pelni Cari Staf TI

BANJARMASINPOST.CO.ID - Lowongan Kerja November 2021. PT Pelni (Persero) membuka sejumlah lowongan pekerjaan untuk lulusan bidang teknologi dan Elektronika.

Informasi lowongan kerja tersebut disampaikan oleh PT Pelni melalui akun resmi Instagramnya @pelni162.

Berikut ini informasi persyaratan dan formasi yang dibuka PT Pelni.

Baca juga: Lowongan Kerja Kalsel 2021, Peluang Kerja untuk Sopir di Perusahaan Distribusi

Baca juga: Lowongan Kerja Kalsel 2021, Kesempatan Berkarir di PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Batulicin

Koordinator Humas Kementerian BUMN Rudi Rusli saat dikonfirmasi membenarkan informasi tersebut.

“Informasi tersebut valid,” ujar Rudi, seperti dilansir dari Kompas.com, Senin (1/11/2021).

ilustrasi lowongan pekerjaan (Net)

Adapun lowongan PT Pelni ada sebanyak 3 bidang yang dibutuhkan, yakni:

1. Bidang Perencanaan & Tata Kelola TI

Terdapat 3 formasi yang dibutuhkan untuk bidang ini yakni:

Staff IT Budgeting & Spending

Staff IT Project Management Office

Staf IT Service Performance & Assurance

2. Bidang Pengembangan TI