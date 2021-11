VIDEO All New Avanza dan All New Veloz Kini Hadir di Kalimantan Selatan

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Setelah secara resmi diluncurkan All New Avanza dan All New Veloz di Jakarta, Wira Megah Toyota dan Auto2000 resmi turut menghadirkan di Kalimantan Selatan, Jumat (12/11/2021).

Stephanus Tjuatjadinata, Kepala cabang Wira Megah Banjarmasin, mengatakan, sebuah transformasi total berlangsung pada generasi ketiga Avanza dan generasi kedua Veloz di Indonesia.

All new model mengandalkan platform sama sekali baru yang tampak stylish, dinamis, modern, nyaman, dan canggih, sekarang kedua MPV andalan Toyota itu menggunakan mesin penggerak roda depan atau Front Wheel Drive (FWD).

All New Avanza menyajikan penampilan yang mengundang perhatian dalam kemasan yang modern, lengkap, aman, nyaman, dan berkelas.

MPV ini memiliki selling point yang tinggi tanpa meninggalkan DNA utamanya dalam hal kabin fungsional, tangguh di segala medan jalan, mesin irit bensin dan bertenaga, serta daya angkut maksimal.

"All new platform memberikan kesempatan pada All New Avanza untuk menyajikan kabin lapang dan nyaman. Mobil keluarga ini menawarkan kabin ekstra lega untuk sebuah Low MPV," paparnya.

Lanjut Stephanus, deknya rata dan rendah akibat pemanfaatan platform Front Engine Front Wheel Drive (FF) memberikan keleluasaan kepada All New Avanza untuk menyajikan pengaturan bangku yang fleksibel dan multiguna untuk berbagai kesempatan.

Tersedia New Pleasant Long Sofa Mode pada bangkunya yang dapat diatur dengan mudah, serta begitu nyaman dan membuat penumpang terutama untuk perjalanan jauh atau melelahkan.

Platform anyar memberikan peluang aplikasi sistem suspensi baru untuk meningkatkan kualitas berkendara.

Kenyamanan paripurna disajikan secara pas, diperkuat oleh pengendalian mudah dan menghibur sekaligus minim goncangan di jalan rusak.