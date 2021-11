Ilustrasi Bitcoin. Harga Bitcoin 22 November 2021 Lanjutkan Pelemahan, Masih di Bawah US $ 60.000

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Harga bitcoin masih melanjutkan tren pelemahan. Hari ini, 22 November 2021, mata uang kripto paling populer itu dibanderol di bawah US $ 60.000.

Dikutip dari laman coinmarketcap seperti dilansir dari Kontan.co.id, harga Bitcoin hari ini, Senin (22/11) masih berada di bawah US$ 60.000.

Harga Bitcoin hari ini pada pukul 7.26 WIB sebebsar US$ 58.342,43.

Harga Bitcoin hari ini masih melemah 2,18% dalam perdagangan 24 jam terakhir dan merosot 11,49% selama 7 hari.

Pada periode yang sama, harga mata uang kripto lainnya juga turun. Harga uang kripto Ethereum sebesar US$ 4.241,46, turun 3,63% dalam 24 jam terakhir.

Harga uang kripto Binance Coin turun 3,48% ke level US$ 580,71. Lalu harga uang kripto Cardano turun 4,29% menjadi US$ 1,83.

Harga uang kripto XRP juga turun 4,12% menjadi US$ 1,05. Harga uang kripto Polkadot turun 0,91% menjadi US$ 41,92.

Secara teknikal, harga uang kripto seperti Bitcoin masih melanjutkan penurunan. Meski begitu, analis memandang harga Bitcoin masih memiliki sentimen positif yang mendukung secara fundamental.

CEO Triv, Gabriel Rey mengatakan tetap optimistis secara fundamental harga uang kripto Bitcoin masih akan bullish. Gabriel mengamati permintaan pada chain masih tinggi. "USDT yang masuk ke on-chain lebih banyak daripada BTC yang masuk ke exchange sementara waktu ini," kata Gabriel, Jumat (19/11).

Sementara itu, secara fundamental, Gabriel menilai selama The Fed belum melakukan tepering off (AS) atawa pengetatan kebijakan fiskal, maka prospek kenaikan harga uang kripto Bitcoin masih ada.