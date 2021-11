Harga Bitcoin Hari Ini 29 November 2021, Terbaru Menjadi US$ 57.218,96 Per Keping

BANJARMASINPOST.CO.ID - Harga Bitcoin hari ini Senin (29/11/2021) mengalami kenaikan.

Mulai bersinarnya harga mata uang kripto atau crypto currency seperti Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Shiba Inu, Solana dll kembali naik hari ini, Senin 29 November 2021.

Harapan investor kenaikan harga uang kripto Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Shiba Inu, Solana dll akan terus berlanjut.

Pada perdagangan Senin 29 November 2021 pukul 07.20 WIB, harga Bitcoin, uang kripto terbesar di dunia naik 4,47% dalam 24 jam terakhir menjadi US$ 57.218,96 per keping.

Pada Sabtu 27 November 2021, harga Bitcoin bertengger di level 54.300-an per keping. Harga uang kripto Bitcoin yang sekitar US$ 54.000 merupakan yang terendah sejak Oktober 2021.

Harga Bitcoin pernah mencapai titik tertinggi sebesar US$ 69.000 pada November 2021.

Di kelompok 10 uang kripto terbesar lainnya, harga Ethereum (terbesar kedua) naik 4,82% menjadi US$ 4.289,99 per keping. Harga uang kripto Binance Coin (terbesar ketiga) naik 1,73% menjadi US$ 610,73 per keping.

Harga uang kripto Tether (terbesar keempat) naik 0,01% menjadi US$ 1. Harga uang kripto Solana (terbesar kelima) naik 3,88% menjadi US$ 199,95.

Harga uang kripto Dogecoin yang sempat populer dan kini menjadi terbesar ke-10, naik 1,03% menjadi US$ 0,2069.

Harga uang kripto lain yang pernah trending dan belakangan harganya merosot, Shiba Inu pun naik. Harga Shiba Inu naik 0,63% menjadi US$ 0,00003921.