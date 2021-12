Live SCTV! Line Up & Link Streaming PSG vs Brugge di Liga Champions Malam Ini, Messi & Mbappe Main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) dan Live Streaming PSG vs Brugge di laga Liga Champions, Rabu (24/11/2021) via Live Streaming Champions TV (Vidio.com) dan via Siaran Langsung SCTV. Messi & Mbappe main

Sudah dijamin tempat di babak sistem gugur Liga Champions, Paris Saint-Germain akan mengakhiri babak penyisihan grup mereka pada Selasa malam ketika mereka menyambut Club Brugge ke Parc des Princes.

Meski sempat dikepung hampir sebagian besar pertandingan di Etihad Stadium pada matchday sebelumnya, PSG berhasil menahan Manchester City dan memimpin lewat Kylian Mbappe, namun euforia Parisians tidak berlangsung lama.

Gol dari Raheem Sterling dan Gabriel Jesus memastikan The Citizens finis sebagai juara Grup A, dengan PSG harus puas di tempat kedua dan mungkin hasil imbang yang lebih sulit di babak 16 besar.

Raksasa Prancis ditahan imbang 1-1 melawan Lens di Ligue 1 akhir pekan lalu, dengan Georginio Wijnaldum menyelamatkan hari itu dengan sundulan di menit-menit terakhir.

Setelah hasil imbang berturut-turut di Ligue 1, PSG berada di bawah tekanan karena penampilan mereka di lapangan, meski duduk nyaman di puncak klasemen dengan keunggulan 11 poin.

Dengan demikian, kemenangan pada hari Selasa akan menjadi sangat penting bagi Mauricio Pochettino & co.