Live Streaming Timnas Indonesia vs Kamboja Piala AFF 2021, Elkan Baggot Absen Dilaga Perdana

Jadwal Piala AFF 2021 via Siaran langsung RCTI dan Live Streaming RCTI + secara gratis mulai Minggu (5/12/2021).

Berikut Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) dan Live Streaming Timnas Indonesia vs Kamboja, Laos, Vietnam hingga Malaysia di Piala AFF 2021, Kamis (9/12/2021) nanti via Siaran Langsung RCTI. Elkan Baggott dicadangkan.

Siaran Langsung Jadwal Timnas Indonesia vs Kamboja ini merupakan laga perdana Piala AFF 2020. Simak juga head to head kedua tim.

Elkan Baggott tidak ada di susunan pemain ( Line Up ) XI pertama.

Laga di Jadwal Timnas Indonesia vs Kamboja ini merupakan laga perdana di Piala AFF 2020.

Timnas Indonesia berada di Grup B bersama Vietnam, Malaysia, Kamboja, dan Laos.

Di laga perdana Timnas nanti pemain belakang Elkan baggot kemungkinan besar akan diistirahatkan.

Dikutip dari BolaSports pelatih Timnas Indonesia memberikan isyarat bahwa pemain Ipswich Town itu akan diistirahatkan sementara.

Sehingga Elkan Baggot dipastikan tidak masuk starting line up saat melawan Kamboja.

Duel timnas Indonesia vs Kamboja berlangsung di Bishan Stadium, Singapura, Kamis (9/12/2021).

Jelang pertandingan, skuad Garuda kedatangan amunisi tambahan dari Inggris yang tak lain adalah Elkan Baggot.