LIVE TVRI! Jadwal Link Streaming BWF World Championship 2021 Babak Perempatfinal Hari Ini

Jadwal BWF World Championship 2021 babak perempatfinal via Siaran Langsung TVRI, Live Streaming TVRI dan Live Score BWF Hari Ini. Ada Tai Tzu Ying vs PV Sindhu, An Seyoung vs Akane Yamaguchi, lalu Lee Zii Jia vs Anders Antonsen.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut jadwal BWF World Championship 2021 babak perempatfinal yang tayang via Siaran Langsung TVRI dan Live Score BWF, Jumat (17/12/2021). Tai Tzu Ying vs PV Sindhu, An Seyoung vs Akane Yamaguchi, lalu Lee Zii Jia vs Anders Antonsen.

Jadwal BWF World Championship 2021 babak 8 besar mulai pukul 16.00 WIB dan tayang via Live Streaming TVRI dan Live Streaming TV Online vidio.com.

Siaran Langsung TVRI akan kembali menayangkan turnamen badminton BWF World Championship 2021 babak perempatfinal. Simak Tai Tzu Ying vs PV Sindhu, An Seyoung vs Akane Yamaguchi, lalu Lee Zii Jia vs Anders Antonsen di Live Score BWF.

Link Live Streaming TVRI dan Live Streaming TV Online vidio.com di ajang BWF World Championship 2021 sudah banjarmasinpost.co.id sediakan setelah artikel ini.

Partai pembuka di court-1 langsung menyajikan duel big match sektor tunggal putri antara pemain nomor 1 dunia asal Taiwan, Tai Tzu Ying, melawan Juara Dunia edisi 2019 asal India, Pusarla V Sindhu.

Duel antar unggulan ini diprediksi berjalan ketat, meski Tai Tzu Ying tercatat selalu menang dalam 4 pertemuan terakhir kedua pemain.

Pertemuan paling akhir Tai Tzu Ying vs PV Sindhu terjadi di babak semifinal Olimpiade Tokyo lalu.

Pada kesempatan itu wakil Taiwan menang straight game 21-18 dan 21-12 dalam tempo 40 menit.

Masih di lapangan yang sama, akan tersaji duel menarik lain di sektor tunggal putri.

Tepatnya pada urutan laga ke-5, pemain muda Korea Selatan yang tengah naik daun An Seyoung, bakal bertarung melawan tunggal putri terbaik Jepang, Akane Yamaguchi.