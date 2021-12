Live SCTV! Line Up & Link Streaming Tottenham vs Liverpool di Liga Inggris Malam Ini, Mo Salah Main

Prediksi Line Up & Live Streaming Tottenham vs Liverpool di Liga Inggris via Live Streaming Mola TV & Siaran Langsung SCTV. Mo Salah Main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) dan Live Streaming Tottenham vs Liverpool di Liga Inggris, Minggu (19/12/2021) via Live Streaming Mola TV dan tayang via Siaran Langsung SCTV. Mo Salah main.

Siaran Langsung Liga Inggris antara Tottenham Hotspurs vs Liverpool hanya bisa via Live Streaming TV Online www.mola.tv dan via Live Streaming SCTV karena free to air saja, mulai pukul 23.30 WIB.

Link Live Streaming Tottenham vs Liverpool bisa diakses via Live Streaming Mola TV namun tetap Siaran Langsung SCTV. Cek Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) di artikel ini, Mo Salah main.

Duel Tottenham Hotspurs vs Liverpool di Liga Inggris dapat diakses via Live Streaming TV Online www.mola.tv dan bisa via Live Streaming SCTV karena hanya via Free to Air.

Spurs tentu berharap laga nanti bisa berjalan sesuai jadwal.

Pasalnya mereka telah melewatkan 3 pertandingan beruntun melawan Rennes, Brighton & Hove Albion, juga Leicester City, karena badai COVID-19 yang menghantam anggota tim.

Sedangkan Liverpool dinilai sudah cukup panas, lantaran tak mengalami kendala seperti Spurs.

Dengan kondisi yang lebih baik, Liverpool akan berusaha meraih kemenangan dan tetap bersaing di papan atas klasemen Liga Inggris.

Antonio Conte, pelatih Spurs, mengatakan bahwa tak bermain selama 2 pekan akan menjadi sisi negatif bagi timnya.

Pasalnya lawan yang dihadapi tengah berada dalam kondisi sebaliknya. Liverpool juga tercatat selalu meraih kemenangan dalam 3 laga, selama Spurs absen bertanding.