Tertekan Suku Bunga, Harga Emas Hari Ini 5 Januari 2022 Melemah Tiipis

BANJARMASINPOST.CO.ID - Harga emas hari ini Rabu 5 Januari 2022 melemah tipis.

Update harga emas spot berada hari ini di US$ 1.813,51 per ons troi, melemah tipis dari penutupan perdagangan kemarin pada US$ 1.814,60 per ons troi.

Sedangkan harga emas kontrak Februari 2022 di Commodity Exchange berada di US$ 1.814,40 per ons troi, melemah tipis dari posisi kemarin US$ 1.814,60 per ons troi.

Harga emas tertekan sejak awal pekan atau awal tahun ini karena minat risiko yang menanjak.

Kenaikan minat risiko menyebabkan investor beralih ke pasar saham dan mencetak rekor di Wall Street.

Penghabisan tapering Federal Reserve serta rencana kenaikan suku bunga acuan tahun ini turut menjadi penekan harga emas.

"Tahun ini dimulai dengan rekor tertinggi baru untuk ekuitas, tetapi karena sulit untuk menentukan apakah kemenangan beruntun ini akan berlanjut, investor sudah mulai kembali ke tempat yang aman," kata Ed Moya, analis pasar senior di broker OANDA kepada Reuters.

Wall Street memangkas kenaikan setelah awal yang optimis untuk tahun baru. karena investor memutar kembali pengambilan risiko setelah data menunjukkan manufaktur AS melambat bulan lalu dan kekhawatiran Covid-19 tetap ada. Beberapa negara telah memberlakukan pembatasan baru untuk mengatasi lonjakan kasus yang didorong oleh varian baru.

Dilansir kontan.co.id, kekhawatiran seputar varian Omicron telah memicu tawaran safe-haven dalam emas.

"Harga emas yang lebih tinggi tidak konsisten dengan probabilitas 70% kenaikan suku bunga Fed pada bulan Maret, yang menyebabkan terbatasnya kenaikan," ungkap TD Securities dalam catatan.