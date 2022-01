PT Sime Darby Oils Distribusikan 48 Ribu Liter Minyak Goreng Alif ke Indomaret dan Alfamart     

BANJARMASINPOST.CO.ID - Mendukung program Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan Republik Indonesia bekerjasama dengan Asosiasi Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) dalam penanganan lonjakan harga, PT Sime Darby Oils Pulau Laut Refinery selaku produsen minyak goreng Alif yang berkedudukan di Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan terjun langsung ke lapangan untuk membantu kesulitan masyarakat.

PT Sime Darby Oils Pulau Laut Refinery ikut kegiatan Operasi Pasar atau pasar murah yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan Provinsi bekerjasama dengan Pemerintah kabupaten/kota di Kalimantan Selatan.

Dalam tiap gelaran operasi pasar atau pasar murah, PT Sime Darby Oils Pulau Laut Refinery setidaknya menyediakan 2.400 liter per kegiatan yang dijual seharga Rp. 14.000 per liternya dan dengan pembatasan jumlah pembelian maksimal 2 liter per orang sehingga bisa merata terbagi ke masyarakat.

Selain itu, PT Sime darby oils juga telah mendistribusikan produknya ke beberapa retail modern antara lain yaitu Indomaret dan Alfamart yang tersebar di area Kalimantan Selatan pada bulan desember lalu.

Simadarby Oils mendistribusikan minyak goreng Alif ke retail modern Indomart dan Alfamart. (Simadarby Oils)

Sama seperti Operasi Pasar, di kedua retail tersebut Minyak Goreng Alif hanya dijual seharga Rp.14.000 per liternya dan dengan pembatasan jumlah pembelian juga tentunya.

"Untuk Modern Market kami telah distribusikan sebanyak 24.000 liter ke Indomaret dan 24.000 liter lagi ke Alfamart, jadi total sudah 48.000 liter yang sudah kami distribusikan ke modern market, dengan begitu harapannya distribusi minyak goreng dengan harga murah ini dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya di wilayah Kalimantan selatan," ucap Agus Andriono selalu Executive Sales Marketing PT Sime Darby Oils Pulau Laut Refinery. (aol/*)