Nonton Online Live Streaming Persela vs Barito Putera di Liga 1 Malam Ini, Bruno Matos Main

Pemain Barito Putera Bruno Matos saat pekan ke-19 kompetisi BRI Liga 1 2021-22, antara Barito Putera vs Borneo FC, Jumat (14/01/22).

BANJARMASINPOST.CO.ID - Nonton Online Live Streaming Persela vs Barito Putera di Liga 1 2021-2022 hari ini Tak Siaran Langsung Indosiar namun bisa Live Streaming Vidio.com. Simak juga Prediksi susunan pemain, kondisi terbaru pemain dan head to head.

Jadwal siaran Langsung Liga 1 Persela Lamongan vs Barito Putera via Live Streaming TV Online Vidio kick off jam 18.15 WIB.

Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) dan Link Live Streaming Persela vs Barito Putera di Liga 1 karena tak Siaran Langsung Indosiar Link nonton online di sediakan setelah artikel ini melalui Live Streaming Vidio.com.

Laga Persela Lamongan vs Barito Putera di Jadwal Siaran Liga 1 digelar di Stadion Stadion Kompyang Sujana, Denpasar, Bali bisa disaksikan Live Streaming TV Online Vidio.

Baca juga: LINK Live Streaming Persipura vs Persib di Liga 1 Live Indosiar malam Ini, Tanpa 2 Pemain Asing

Baca juga: Jadwal Siaran Langsung Liga 1 Hari Ini Live Indosiar Ada Persipura vs Persib, Arema vs Madura United

Ini pertandingan sangat krusial bagi kedua tim untuk bisa lolos dari jeratan zona degradasi.

Pasalnya, jarak kedua tim hanya tiga poin di klasemen, dengan Barito Putra berada di peringkat ke-15, sedangkan Persela Lamongan berada di posisi ke-17.

Pelatih Persela, Jafri Sastra menyebut timnya sudah sangat merindukan kemenangan. Pasalnya 16 laga sudah Persela puasa kemenangan. 8 laga menelan kekalahan, sisanya meraih hasil imbang.

Lawan yang dihadapi tidak akan mudah, karena sedang dalam trend positif 2 laga terakhir selalu meraih kemenangan.

Sementara hasil pertemuan dua tim di putaran pertama lalu berakhir imbang 1-1.

"Kami tetap memiliki target untuk bisa memenangkan laga karena ini pertandingan ke 9 putaran kedua, 8 sudah kami lalui tanpa hasil yang sesuai kami inginkan, bagaimana rasanya memenangkan laga," ungkap Jafri Sastra, Kamis (17/2/2022).