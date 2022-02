Jadwal Live Streaming Villarreal vs Juventus Liga Champion Malam Ini Tak Live SCTV, Vlahovic Main

Prediksi & Live Streaming Villarreal vs Juventus di Liga Champions via Live Streaming Champions TV & tak Siaran Langsung SCTV. Dusan Vlahovic main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) dan Live Streaming Villarreal vs Juventus di laga babak 16 besar Liga Champions, Rabu (23/2/2022) dinihari via Live Streaming Champions TV di Vidio.com dan tak Siaran Langsung SCTV. Dusan Vlahovic main.

Villarreal berhasil melangkah ke babak 16 besar setelah finis di posisi runner-up Grup F. The Yellow Submarine mengantongi 10 poin dari 6 pertandingan, hanya selisih 1 poin dari Manchester United di puncak klasemen.

Sementara itu, Juventus merupakan jebolan dari Grup H. Si Nyonya Tua berhasil keluar dari fase grup dengan titel jawara klasemen. Skuad arahan Massimiliano Allegri bertengger di puncak tabel dengan raihan 15 poin dari 6 laga, melangkahi sang juara bertahan Chelsea yang mengoleksi 13 angka.

Berlaga di markas lawan, Stadion El Madrigal (Estadio de la Cerámica), Juventus kemungkinan besar akan kembali mengandalkan serangan dari sayap.

Di sepanjang fase grup UCL musim 2021-2022, Allegri kerap kali mengandalkan skema umpan silang serta umpan terobosan. Mereka melancarkan rerata 31 crossing dan 5 through pass di setiap pertandingan fase grup.

Federico Bernardeschi adalah andalan Juve untuk urusan umpan silang. Dari 4 penampilannya di penyisihan grup, ia telah mencatatkan rasio umpan silang sebanyak 1,8 per laga, terbanyak dibanding pemain Bianconeri lainnya.

Selain itu, Juventus masih memiliki Juan Cuadrado maupun Federico Chiesa yang juga tidak jarang mengirimkan umpan crossing.