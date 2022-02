Jadwal Siaran Langsung Persib vs Persela di Liga 1, Laga David da Silva & Jose Wilkson.

Live Streaming Persib vs Persela di Jadwal Liga 1 via Siaran Langsung Indosiar dan Live Streaming Indosiar hari ini Jumat (25/2/2022). Cek Prediksi Susunan Pemain. Persib Bandung di pertandingan pekan ke-26 Liga 1 2021-2022 kontra Persipura Jayapura, Jumat 18 Februari 2022.

Pasukan Robert Alberts dipastikan tanpa tiga pemain kunci yang melewatkan laga menghadapi Persela Lamongan.

Ketiga pemain yang absen dikarenakan menjalani hukuman akumulasi kartu kuning adalah Victor Igbonefo, Marc Klok dan Bruno Cantanhede.

Victor Igbonefo yang menempati posisi sentral sebagai bek tengan Persib Bandung telah mengantongi kartu kuning kelima pada BRI Liga 1 2021.

Sejauh ini tenaga Igbonefo dibutuhkan Maung Bandung untuk meredam serangan para lawan yang dihadapi.

Buktinya Igbonefo telah dipercaya Robert Alberts sebanyak 15 penampilan.

Absennya Igbonefo membuat Robert Alberts harus memutuskan siapa penggantinya.