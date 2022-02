Kalselpedia : Profile Singkat Guru Besar ULM,  Prof Juhriyansyah Dalle

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Prof Juhriyansyah Dalle, S. Pd., S.Si., M.Kom., Ph.D Guru Besar Bidang Ilmu Teknologi Informasi di Universitas Lambung Mangkurat (ULM).

Pria kelahiran Banjarmasin, 5 Agustus 1976 ini pernah menempuh pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Hikmah, Jakarta, SMP PGRI 1 Kotabaru SMA Negeri Kotabaru

Lalu jenjang selanjutnya Pendidikan Matematika, FKIP, Universitas Lambung Mangkurat, Magister Ilmu Komputer, FMIPA, Universitas Gadjah Mada.

Matematika, FMIPA, Universitas Terbuka dan Doctor of Philosophy (Ph.D), Information Technology, Universiti Utara Malaysia.

Berikut sejumlah buku Prof Juhriyansyah Dalle, S. Pd., S.Si., M.Kom., Ph.D yang berhasil diterbitkan.

2005 : Matematika Warisan Peradaban Islam. Penerbit Comdes, Banjarmasin. ISBN : 9793773146.

2019 : Pengantar Interaksi Untuk Manusia dan Komputer. Penerbit Rajawali Pers. ISBN: 9786232311213

2019 : Statistika Inferensial Teori dan Aplikasinya. Penerbit Rajawali Pers. ISBN: 9786024256968

2020 : Pengantar Teknologi Informasi. Penerbit Rajawali Pers, Depok. ISBN: 9786232314245

Publikasi Jurnal Terbaru (per Desember 2021)

A Technology acceptance case of Indonesian senior school teachers: Effect of facilitating learning enviroment and learning through Experiment, International Journal of Online Pedagogy and Course Design.

Evalution of Peatland Suitability for Rice Cultivating using matching Method, Polish Journal of Enviromental Studies.

Perceived effectiveness of e-governance as an underlying mechanism between good governance and public trust: a case of Indonesia, Digital Policy, Regulation and Governance.

The Influence of accounting information system and energy consumtion on carbon emission in the textile industry of Indonesia: Mediating role of the suply chain process, International Journal of Energy Economics and Policy.

The use of an application running on the ant colony algorithm in determining the nearest path between to points, Journal of Advances in Information Technology. (Banjarmasinpost.co.id/Muhammad Rahmadi)