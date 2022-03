Tergiur Iming-iming Uang, Anak di Bawah Umur 18 Kali Jadi Korban Pencabulan Kakek di Tanbu

BANJARMASINPOST.CO.ID, BATULICIN - Merasa akrab dengan orangtua korban bahkan pelaku sering jemput korban untuk diantar sekolah, pria ini justru mencabuli anak yang masih di bawah umur itu sebanyak 18 kali dalam kurun waktu Januari dan Februari 2022.

Korban dijemput di rumahnya untuk diantar ke sekolah, lama kelamaan, pria warga Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanahbumbu ini, justru berniat cabul.

Dengan iming-iming uang dan memberi HP, anak di bawah umur yang masih berusia 16 tahun disetubuhi selama berkali-kali.

Tak mau perbuatannya ketahuan, pelaku yang berinisial TR (52) menyuruh korban minum pil KB agar tidak hamil.

Baca juga: Pencabulan di Kalsel - Mabuk, Lelaki Banjarbaru Gerayangi Anak di Bawah Umur dengan Imbalan Uang

Baca juga: Sebanyak 19 Kasus Pencabulan Ditangani Polres Tanbu Kalsel pada 2021

Namun karena korban sudah tak tahan lagi, korban pun menceritakan perbuatan pelaku kepada keluarganya.

Tak terima, pihak keluarga langsung melaporkannya ke Polsek Kusan Hilir, dan pelaku dijemput di rumahnya pada Senin (1/3/2022) sore dipimpin Kanit Reskrim Polsek Pagatan, Aipda Donni Aman Doris.

Kapolres Tanahbumbu AKBP Tri Hambodo SIK melalui Kasi Humas AKP H I Made Rasa, Selasa (2/3/2022) membenarkan penangkapan pelaku pencabulan tersebut di wilayah Kusan Hilir.

"Pelaku sudah diamankan. Pelaku melakukan pencabulan dengan iming-iming korban tak akan kekurangan uang jika bersamanya," katanya.

Namun, selama 18 kali berhubungan, korban sudah tidak tahan lagi sehingga melaporkan kejadian tersebut ke polisi.

Pelaku melanggar Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2014 peraturan Perundang-undangan No. 01 tahun 2016 ttg perubahan kedua UU RI No. 23 Th tahun 2002 ttg Perlindungan Anak yang telah ditetapkan sebagai UU No. 17 th 2016 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.