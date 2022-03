KalselPedia - Profil Akbar Rahman Ketua Arsitek Peduli Banua di Kalsel

BANJARMASINPOST.CO.ID, KalselPedia - Nama Dr Eng Akbar Rahman ST MT IAI.q sudah tak asing di dunia arsitektur berbasis lingkungan.

Dosen lulusan S3 SAGA University Jepang ini tak lupa akan asal usulnya yang merupakan warga Banjar.

Akbar Rahman lahir di Batulicin, tahun 1981.

Menyelesaikan studi Arsitektur di Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat pada tahun 2003.

Sejak itu mengajar di Program Studi Arsitektur FT-ULM hingga sekarang.

Tahun 2006 melanjutkan Program Master di Universitas Diponegoro, Semarang dengan bidang keilmuan Urban Design konsentrasi kajian untuk kota-kota beriklim tropis lembab.

Setelah menyelesaikan S2 mulai aktif meneliti bidang arsitektur dan lingkungan hidup.

Tahun 2016 melanjutkan program Doktor di Jepang dengan bidang Lingkungan dan Arsitektur.

Selama kuliah S3 aktif publikasi internasional sebagai presenter di Jepang, Korea Selatan dan Perancis.

Pada tahun 2017 mendapat penghargaan presenter terbaik bidang Engineering and Environmental Sciences di Paris, Perancis.

Tahun 2018 salah satu dari 20 mahasiswa dan alumni Jepang yang menginspirasi dan dicatat dalam buku, The Power of Dream: 20 Kisah Inspiratif dari Negeri Sakura, yang diterbitkan Kompas Media Group.