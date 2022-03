BERLANGSUNG Tak Live SCTV! Link Streaming Chelsea vs Newcastle di TV Online Liga Inggris, Mount Main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sedang Berlangsung Live Streaming Chelsea vs Newcastle di Liga Inggris, Minggu (13/3/2022) via Live Streaming Mola TV dan tak tayang via Siaran Langsung SCTV. Mason Mount main.

Berlangsung di Stamford bridge, pertandingan melawan Newcastel akan menjadi ujian sesungguhnya bagi Chelsea di bawah arahan pelatih Thomas Tuchel karena klub sedang di blokir.

Chelsea mengalahkan Norwich City dengan cukup nyaman pada Kamis malam.

Trevor Chalobah menanduk bola untuk membuka skor bagi tim asuhan Thomas Tuchel pada menit ketiga.

Mason Mount menambah keunggulan mereka hanya 11 menit kemudian dengan penyelesaian yang indah.

The Canaries diberi secercah harapan saat Teemu Pukki dikonversi dari titik putih di menit ke-69 pertandingan.

Tapi Kai Havertz membuat permainan menjadi buruk di menit terakhir waktu normal untuk menempatkan Chelsea dengan kuat di posisi ketiga dalam Klasemen Liga Inggris.