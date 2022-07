7 kebiasaan Ini Bisa Memperpanjang Umur, Diantaranya Tak Lewatkan Sarapan Hingga Berolahraga

BANJARMASINPOST.CO.ID - Ternyata 7 kebiasaan ini dikatakan bisa membuat kesehatan tubuh lebih baik dan juga umur' title='memperpanjang umur'>memperpanjang umur.

Apa itu dan kenapa?. Simak kebiasaan sehari-hari yang bisa umur' title='memperpanjang umur'>memperpanjang umur .

Hidup sehat dan memiliki umur yang panjang adalah keinginan setiap orang.

Dengan tubuh yang sehat maka tentunya kita akan menjalani hidup dengan lebih mudah.

Untuk itu kita harus mulai rutin melakukan hal--hal yang positif untuk tubuh kita.

Simak saran beberapa dokter tentang cara termudah yang bisa kita lakukan agar kita bisa ber umur panjang, seperti yang dilansir dari laman Eat This Not That berikut ini.

1. Tidak melewatkan sarapan

Profesor kedokteran di Indiana University School of Medicine, Morton Tavel, MD, mengatakan bahwa sarapan secara teratur dapat meningkatkan potensi umur panjang.

"Mereka yang secara teratur sarapan dapat menikmati umur yang lebih panjang dan merasa lebih mudah untuk mempertahankan berat badan yang ideal," terangnya.

Namun, pastikan menu sarapan mengandung lebih banyak makanan bergizi seperti buah dan protein yang memberikan rasa kenyang lebih lama, sehingga dapat menunda rasa lapar dan keinginan untuk ngemil.

Protein juga sangat membantu karena tidak hanya memberikan rasa kenyang yang lebih lama, tetapi mampu membakar lebih banyak energi saat dicerna dan menghasilkan lebih sedikit kalori.