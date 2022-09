Keutamaan Puasa Ayyamul Bidh Diungkap Ustadz Khalid Basalamah, Simak Jadwalnya di Rabiul Awal 1444 H

BANJARMASINPOST.CO.ID - Ustadz Khalid Basalamah menjelaskan keutamaan Puasa Ayyamul Bidh.

Dituturkan Ustadz Khalid Basalamah, Puasa Ayyamul Bidh disebut juga hari-hari putih.

Sama halnya dengan puasa sunnah lainnya, Ustadz Khalid Basalamah mengatakan Puasa Ayyamul Bidh juga memiliki keutamaan dan ganjaran pahala bagi kaum muslimin yang mengerjakan.

Puasa Ayyamul Bidh adalah puasa sunah yang dilaksanakan pada pertengahan bulan, tepatnya setiap tanggal 13, 14, dan 15 Hijriyah tiap bulannya.

Ustadz Khalid Basalamah menerangkan tepatnya yang paling afdhol Puasa Ayyamul Bidh dikerjakan pada pertengahan bulan yakni tanggal 13-15.

Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda tentang pelaksanaannya kepada Sahabat Abu Dzar.

"Berdasarkan pernyataan Abu Dzar ra, para sahabat diminta melaksanakan puasa hari-hari putih," jelas Ustadz Khalid Basalamah dikutip Banjarmasinpost.co.id dari kanal youtube Islam Terkini.

Berikut Hadistnya:

يَا أَبَا ذَرٍّ إِذَا صُمْتَ مِنَ الشَّهْرِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَصُمْ ثَلاَثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ

.

“Wahai Abu Dzar, jika engkau ingin berpuasa 3 hari setiap bulannya, maka berpuasalah pada tanggal 13, 14, dan 15 (dari bulan Hijriyah).” (HR. Tirmidzi no. 761 dan An Nasai no. 2425.

Ustadz Khalid Basalamah menambahkan pahalanya bagai puasa selama setahun.