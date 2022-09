Waktu Pelaksanaan Shalat Sunnah Wudhu, Ustadz Abdul Somad Jabarkan Kemuliaannya

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pendakwah Ustadz Abdul Somad menjelaskan waktu pelaknsaan Shalat Sunnah Wudhu bagi umat muslim.

Teruntuk yang rutin melaksanakannya, Ustadz Abdul Somad menyebut ada jaminan pahala yang telah Allah janjikan.

Ustadz Abdul Somad menceritakan satu sosok yang hampir tak pernah meninggalkan Shalat Sunnah Wudhu ialah Bilal bin Rabah.

Shalat-shalat sunnah merupakan ibadah yang dianjurkan melengkapi shalat fardhu.

Ada banyak shalat sunnah yang dianjurkan, termasuk Shalat Sunnah Wudhu, yang mana dilaksanakan setelah berwudhu.

Ustadz Abdul Somad menjelaskan di padang mahsyar, nantinya semua umat dari seluruh nabi-nabi Allah SWT akan dikumpulkan. Ada umat Nabi Adam As, Nuh As, Musa As hingga Nabi Muhammad SAW.

"Cara membedakan umat Nabi Muhammad SAW dengan umat nabi lainnya di akhirat nanti, yaitu wajahnya, tangannya, kakinya, kepalanya, dan telinganya bercahaya, cahaya bekas wudhu," terang Ustadz Abdul Somad dilansir Banjarmasinpost.co.id dari kanal youtube dakwah Aswaja.

Ia mengimbau umat Islam senantiasa berwudhu, di waktu malam hari sebelum tidur alangkah baiknya berwudhu kemudian shalat dua rakaat yang disebut shalat sunnah wudhu.

Ada beberapa waktu yang tidak diperkenankan shalat sunnah tanpa sebab, yaitu ketika ba'da Ashar dan Shubuh. Shalat sunnah wudhu boleh dilaksanakan ba'da dua waktu itu, sebab yang menjadi alasan bolehnya dilakukan adalah wudhu atau selesai berwudhu, bisa pula ketika mau masuk ke mesjid.

Ada sosok mulia yang slop alas kakinya terdengar di surga oleh Rasulullah SAW, tak lain adalah Bilal bin Rabah.

