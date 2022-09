Ini Rincian Jenis Komputer dan LCD Milik SMPN 2 Jorong Kabupaten Tanahlaut yang Digasak Pencuri

BANJARMASINPOST.CO.ID, PELAIHARI - Barang-barang berharga milik Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) SMPN 2 Jorong di Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanahlaut (Tala), Kalimantan Selatan (Kalsel), raib digasak pencuri.

Kapolres Tala AKBP Rofikoh Yunianto melalui Kapolsek Jorong Iptu Andik Ariyanto, Selasa (27/9/2022), menuturkan kejadian pencurian di SMPN 2 Jorong tersebut terjadi Minggu dinihari kemarin. Pencuri beraksi sekitar pukul 01.00 Wita.

Barang-barang yang diembat pencuri merupakan barang-barang berharga berupa komputer, laptop, dan LCD.

Pihak UPTD SMPN 2 Jorong pun telah merekap tertulis rincian barang-barang yang hilang digasak si panjang tangan tersebut. Nilai keseluruhannya mencapai Rp 57 juta lebih.

Baca juga: Pencuri Bobol SMPN 2 Jorong Kabupaten Tanahlaut Kalsel, Komputer Hingga Gorden Digasak Pelaku

Baca juga: Pencurian di Kalsel, Dua Pemuda Terekam CCTV Bawa Kabur Kotak Amal di Desa Mandingin HST

Berikut ini rincian jenis barang-barang yang hilang tersebut:

- 3 unit komputer all in one Pc (merk Acer) warna hitam, bantuan dari Kemendikbud. Harga satuan Rp 7.340.000, total kerugian Rp 22.021.500

- 1 unit komputer all in one Pc (merk Lenovo) warna putih. Pengadaan bersumber dari dana BOS. Harga Rp 4.800.000

- Keyboard (merk Yamaha PSR-S910) warna silver. Pengadaan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Harga Rp 11.000.000

- Speaker aktif Baretone 15 inch 400 watt original. Pengadaan bersumber dari dana BOS. harga Rp 5.000.00

- LCD proyektor (merk Infocus INI 12x) warna hitam. Pengadaan dari DInas Pendidikan dan Kebudayaan. Harga Rp 5.920.000

- 9 lembar gorden. Pengadaan berusmber dari dana BOS. Harga satuan Rp 400.000, total Rp 3.600.000

- Nilai total kerugian sebesar Rp57.191.500.

Baca juga: Pencurian di Pabrik Penggilingan Padi di Tanahlaut, Semua Gabah yang Raib Milik Warga Panjaratan



Kepala UPTD SMPN 2 Jorong Nyuwito mengatakan selain barang-barang tersebut, masih ada barang lainnya yang terlupa direkap pada daftar tersebut yakni satu unit laptop. (Banjarmasinpost.co.id/Idda Royani)