Akan Bertanding di Jakarta, Putri Sasirangan dari Banjarmasin Siapkan Gaun Pesta Elegan

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Setelah dinobatkan sebagai Putri Sasirangan 2022 se-Kalimantan Selatan, Natasya Nur Azalia Putri, kembali akan mempersiapkan diri ke ajang lebih bergensi lagi di Jakarta.

"Jika dapat izin dari pihak sekolah SMAN 2 Banjarmasin. Maka Insya Allah saya akan siap mengikuti event di Jakarta," ucap siswi kelas 3 ini, Rabu (5/10/2022)

Gadis 16 tahun kelahiran Banjarmasin, 10 Oktober 2005 itu kembali tampil mengenakan gaun dari desainer Diandra, bermotif sasirangan pesta modern dengan konsep simpel dan elegan.

Prestasi yang membanggakan tersebut diraih Natasya pada Pemilihan Pangeran dan Putri Sasirangan 2022 se-Kalimantan pada Sabtu, 1 Oktober 2022 di Hotel Royal Jelita Banjarmasin, ia meraih juara umum.

Pada event yang diselenggarakan RR Management Banjarmasin itu predikat Juara Umum Putri Sasirangan diraih karena Natasya Juara I Putri Sasirangan (Kategori D), ia The Best of The Best, The Best Photo Model, The Best Photo Genic, The Best Catwalk.

Natasya untuk lebih mengasah bakatnya berlatih di Egy Gallery, selain hobi modeling, juga suka menari dan traveling.

(banjarmasinpost.co.id/salmah saurin)