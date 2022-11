Program Beasiswa Adaro IBFL Raih Penghargaan di Ajang ISDA 2022

BANJARMASINPOST.CO.ID - Patut dibanggakan dan diapresiasi, untuk kesekian kalinya program beasiswa Adaro - Indonesia Bright Future Leaders (IBFL) meraih penghargaan.

Kali ini berhasil mendapatkan Platinum Award di ajang Indonesia Sustainable Development Goals Award 2022 (ISDA) yang dilaksanakan Corporate Forum for CSR Development (CFCD).

"Adaro berkomitmen untuk mewujudkan masyarakat lingkar tambang yang mandiri, cerdas, sejahtera, dalam lingkungan yang lestari melalui program-program CSR unggulan yang berdampak luas. Salah satunya adalah Program IBFL (Indonesia Bright Future Leaders)" jelas Okty Damayanti CSR Division Head PT Adaro Energy Indonesia.

Lebih lanjut Okty mengatakan bahwa proram beasiswa Adaro memberikan kesempatan bagi anak-anak daerah yang mempunyai keterbatasn ekonomi untuk melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi.

"Adaro percaya putra-putri daerah yang berpendidikan tinggi akan menjadi bibit bagus untuk bekerja di Adaro atau menjadi pemimpin daerah di masa mendatang dan Adaro yakin bahwa pendidikan yang baik dapat mengubah nasib suatu bangsa dan Adaro mulai dari putra-putri daerah” ungkapnya.

Penghargaan ini diberikan sesuai dengan semangat dan usaha Corporate Social Responsibility (CSR) Adaro dalam membangun serta menjalankan program yang peduli akan pendidikan berkualitas yang sesuai dengan SDGs 4.

Ajang penghargaan ISDA 2022 ini merupakan Acara Award ke-5 dengan mengusung tema “No One Left Behind, Best Practice on the Roles of Corporates in SDGs” yang diharapkan dapat menjadi stimulan bagi perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia dalam mendukung realisasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Adaro menjalankan program IBFL ini sebagai bentuk komitmen untuk mendukung peningkatan kualitas SDM yang lebih baik, dengan memberikan beasiswa bagi putra-putri berprestasi serta berasal dari keluarga kurang mampu yang ada di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.

Program beasiswa Adaro ini cukup berbeda dengan program beasiswa lainnya. Selain pembiayaan UKT, juga diberikan pemberian tunjangan kesehatan, dukungan dana untuk hidup perbulannya bagi penerima beasiswa.

Dan tidak hanya pemberian bantuan dana saja, penerima beasiswa IBFL juga diberikan bimbingan untuk mengembangkan beberapa skill yang dapat menunjang masa depan yang lebih baik.

Tujuan akhirnya agar dapat membentuk pemimpin masa depan unggul serta memiliki karakter yang hebat, menjadi sosok-sosok Inspiratif, potensial, dan berkontribusi bagi daerah mereka.

Apresiasi yang diberikan oleh CFCD Indonesia pada Award ISDA 2022 ini, juga didedikasikan kepada semua pihak yang turut andil berjuang bersama Adaro untuk menciptakan dampak positif bagi masyarakat demi mempersiapkan generasi penerus masa depan bangsa Indonesia yang lebih cerah. (AOL)