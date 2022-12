Intip Calon Asisten Baru Raffi Ahmad, Ada Mantan Ajudan Ridwan Kamil

BANJARMASINPOST.CO.ID - Akhirnya artis Raffi Ahmad mengumumkan calon asisten pribadinya. Ada empat orang yang diumumkan suami Nagita Slavina itu.

Dari keempat calon asisten ayah Rafathar itu, ada yang mantan ajudan Ridwan Kamil dan hanya satu orang berjenis kelamin pria.

Pengumuman calon asisten baru itu diumumkan Raffi Ahmad melalui akun instagramnya, @raffunagita1717, 1 November 2022.

"Guys gue mau ngumumin nihh, calon PA gue yang lanjut ke tahapan selanjutnyaa, kemarin itu mereka udah melalui tahapan interview oleh team, dan mereka akan lanjut ke proses selanjutnyaaa.

terimakasih untuk semua yang udah mendaftar jadi PA gue, jangan kecil hati yaaa! kalian tetep top mantap is the best," tulis Raffi.

Postingan itu rupanya dikomentari satu kandidat yakni Roy Kiosaki.

"Thank you aa ," tulisnya lewat akun @roykiosaki_.

Raffi Ahmad dikenal tidak sembarangan dalam menyeleksi orang yang ingin bekerja dengannya.

Ada empat calon yang digaet Raffi Ahmad untuk jadi asistennya.

1. Roy Kiosaki

Mengutip akun instagramnya, Roy yang merupakan seorang selebgram yang berasal dari Bengkulu.

Dia mempunyai followers 45,2 ribu.

Roy juga memiliki jasa makeup artis.

2. Anara Salma