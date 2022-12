Harga Sayur Melonjak Tinggi di Kota Banjarbaru, Sawi Rp 10 Ribu Per Ikat

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Harga sayur melonjak tinggi di wilayah Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel). Bahkan kenaikannya rata-rata Rp 3 ribu sampai Rp 4 ribu.

Penjual sayur-mayur di Pasar Bauntung Banjarbaru, Kalsel, H Suryani alias Isur, Senin (5/12/2022), membenarkan harga jual melonjak tinggi.

"Sawi biasanya Rp 6 ribu menjadi Rp 10 ribu, buncis biasa normalnya Rp 10 ribu menjadi Rp 16 ribu," sebutnya.

Bukan hanya itu saja, juga pakcoy yang biasanya Rp 6 ribu saja per ikat, sekarang dijual Rp 10 ribu per ikat.

Juga harga bayam dari biasanya Rp 6 ribu per ikat menjadi Rp 8 ribu per ikat, terong dari Rp 6 ribu per kilogram menjadi Rp 10 ribu.

Sayur kol yang biasanya Rp 10 ribu, sekarang Rp 12 ribu. "Kalau sayur kol ini per kilogram mengandalkan dari kiriman Jawa," imbuh H Isur.

Selain kol dari Jawa, untuk sayur rata-rata dipasok dari petani di kawasan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru.

"Menurut petaninya, harga tinggi karena cuaca yang mengakibatkan sayur rusak dan sulit panen," kata dia.

Sementara itu, petani sayur di Landasan Ulin, Suriadi, mengaku memang kesulitan mendapat panen sayur yang baik karena cuaca tidak menentu.

"Angin ribut dan hujan mengakibatkan rusak sawi dan sayuran lainnya," ujarnya.

(Banjarmasinpost.co.id/Nurholis Huda)