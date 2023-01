Verrell Bramasta Disinggung tak Bisa Pertahankan Natasha Wilona, Sayang Ada Wanita Secantik Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Hubungan aktor Verrell Bramasta dan aktris Natasha Wilona masih menjadi sorotan publik.

Maklum, Verrell Bramasta dan Natasha Wilona pernah menjadi pasangan kekasih.

Percintaan Verrell Bramasta dan Natasha Wilona kandas di tengah jalan efek terhalang perbedaan agama yang dianut.

Kini, Verrell Bramasta putra Venna Melinda sedang liburan di Jepang bersama Ivan Fadilla.

Nama Verrell Bramasta menjadi bahasan efek postingan instagram Natasha Wilona yang terbaru.

Hal tersebut diketahui dari postingan instagram Natasha Wilona yang mengunggah fotonya sendiri.

“Be the reason someone believes in the goodness pf people, “ tulis Natasha Wilona melalui caption.

Paras Natasha Wilona yang cantik pun menuai sorotan publik bahkan menuai pujian.

Namun, nama Verrell Bramasta menjadi bahasan warganet yang masih berharap menjadi calon suami Natash Wilona.

Efek keduanya masih sama-sama sendiri semenjak hubungan itu putus.

intan43_3 : Yg pernah jd mantan wilo pasti nyesel tuh Krn gak bisa mempertahankan wanita secantik ini

ciecielung : Siapa Yang menjadi pasangan mu nanti adalah orang Yang sangat bertuah will

lailifary27 : Sayang cantik banget @bramastavrl

syfaaa58 : @lailifary27 bawa2 verel kan lapak wilo udah Mantan wilo @bramastavrl udah sama @radisyahmelati sama pasangan barunya yang bukan kalangan artis kata nya ramalan 2023 verel mau nikah sama pasangan barunya yang seiman dan seamin itu seagama itu semoga secepetnya siapapun cewek calon verel jadi inget ya udah tidak ada hubungan sama @natashawilona12 jadi MOVEON doain wilona 2023 punya pasangan baru juga